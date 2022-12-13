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Bakasetas´a `En iyi Yunan Futbolcu´ ödülü

DHA

Bakasetas´a `En iyi Yunan Futbolcu´ ödülü


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor´un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, ülkesini yurt dışında temsil eden `En iyi Yunan Futbolcu´ seçildi.
Trabzonspor´a 2021 yılı devre arasında transfer olan ve başarılı performansıyla öne çıkan Anastasios Bakasetas, Yunanistan´da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki `En İyi Yunan Futbolcu´ seçildi.  
Futbolcuların oylamasıyla ödüle layık görülen ve ülkesinde düzenlenen törene katılan Bakasetas, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Başarılı oyuncu, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-13 10:41:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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