Sokak köpeğine kaynar suyla saldırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak köpeğine kaynar suyla saldırı

DHA

Sokak köpeğine kaynar suyla saldırı


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, hayvanseverlerin beslediği sokak köpeğinin üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kaynar su döktü. Sırtında derin yanıklar oluşan ve klinikte tedaviye alınıp, 'Yanık' adı verilen köpeğe, girdiği bazı binalarda daire önlerindeki ayakkabıları çekip dışarı çıkardığı gerekçesiyle saldırıldığı iddiası üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri araştırma başlattı.
Ortahisar ilçesi Kireçhane Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği sokak köpeğinin yaralı olduğunu görenler, belediyeye bildirdi. Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği 'Küçük Dostlar Kliniği'ne götürdü. Kontrolde, kaynar su dökülen köpeğin sırtında derin yanıklar oluştuğu belirlendi. Tedaviye alınan ve 'Yanık' adı verilen sokak köpeğine, girdiği bazı binalardaki daire önlerinde bulunan ayakkabıları çekip dışarı çıkardığı gerekçesiyle saldırıldığı iddiaları üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli HAYDİ ekipleri araştırma başlattı. 
'SIRTI KOMPLE YANMIŞ'
Veteriner hekim Ahmet Köz, köpeğin yaralı halini gördükten sonra olayı anladıklarını belirterek, "Köpeği kaynar suyla yakmışlar. Bize geldiğinde yaraları kötü durumdaydı. Su yüksekten atılmış gibi. Sırtın arkasından başlıyor, kuyruğuna kadar yanıklar var. Çoğunlukla kürek kemiklerinin arasında yoğun, sırtına kadar komple yanmış. Yaralarının etrafını tıraşlayıp yanık tedavisine başladık. Mahalledekiler köpekten rahatsız olduğu için üzerine kaynar su dökülerek yakmışlar. Bunu vicdanlarına nasıl sığdırdıklarını bilmiyorum. Biz tedavi ederken çektiği acılara üzülüyoruz. Bunu yapan insan, nasıl vicdanı rahat şekilde uyuyabiliyor?" diye konuştu.
'AYNI YERE BIRAKMAYACAĞIZ'
Köpeğin çektiği acı nedeniyle yemek yemediğini söyleyen Köz, "Buraya geldiğinde çok korkmuştu, dokunmaya çalışınca bağırıp kaçıyordu. İlk gün serum verdik sonrasında yemek yemeye başladı. Burada sevgiyle yaklaşıldığını, zarar görmediğini, yaralarının özenle tedavi edildiğini gördü. Normalde yasalar, hayvanın alındıktan sonra kısırlaştırılıp, küpelenip, aynı yere bırakılmasını öngörüyor. Bu hayvan için istisna yapacağız ve aynı yere geri bırakmayacağız, güzel ve güvenli bir yuva bulup yuvalandıracağız" dedi. 
Veteriner kliniği görevlisi Serpil Kurup da "Mahallede insanların ayakkabılarını çaldığı için birileri üzerine sıcak su atmış. Esas ilgilenen kişi de ilgilenemediğini ve diğer insanlarla sıkıntı yaşamaya başladığını söyleyip, barınağa götürülmesini istemiş. Barınak hem uzak hem bu hayvan oraya gitmeyi hak etmiyor. Mahallesinde onca zaman bakılmış. Bu kadar fazla yarası olduğunu düşünmüyorduk. Tıraş ettikçe yaralar artmaya başladı. Bir süre gözetimimiz altında kalacak" diye konuştu.
Klinik görevlisi Esra Alioğlu ise "Böyle zor durumdaki durumu ağır olan köpeklere kıyamıyoruz. Bırakmaya gönlümüz rahat etmiyor, tedavilerini üstleniyoruz. Hepsini iyileştirmek, hepsini mutlu etmek istiyoruz. İsminin ne olduğunu bilmiyorduk. Hocalarımız yaralarını görünce ismini 'Yanık' koyduk. Tedavisi burada devam edecek. İnşallah iyileştikten sonra ona güzel bir yuva bulunacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-15 10:26:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da Doğu Karadeniz'deki afet tehlikesi görüşüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da Doğu Karadeniz'deki afet tehlikesi ...
Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'dan şampiyonluk sözleri:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'dan şampiyonluk ...
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 11 ayda yüzde 44 arttı
YEREL HABERLER Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 11 ayda yüzde 44 ...
Trabzonlu 3 kadın Kovid-19 sürecinde ağırlık verdikleri çiniciliği kazanca dönüştürdü
YEREL HABERLER Trabzonlu 3 kadın Kovid-19 sürecinde ağırlık ...
VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisini Trabzon´da düzenledi
YEREL HABERLER VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın 27'ncisini ...
Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının ...
VERİMDER'in "27. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Trabzon'da yapıldı
YEREL HABERLER VERİMDER'in "27. Anadolu Buluşmaları" etkinliği ...
Trabzon Havalimanı 11 ayda 2 milyon 964 bin 406 yolcuyu ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı 11 ayda 2 milyon 964 bin 406 ...
Trabzon'da prostat kanseri tanısı alan hasta kapalı yöntemle ameliyat edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da prostat kanseri tanısı alan hasta kapalı ...
(Görüntülü) DÜZCE DEPREMİ RAPORU: AĞIR HASARLI YAPILARDA BETON KALİTESİ LİMİTLERİN ALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜZCE DEPREMİ RAPORU: AĞIR HASARLI ...
Trabzon'da çocukların omurga sağlığının korunması için hazırlanan proje tanıtıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da çocukların omurga sağlığının korunması ...
Türkiye'den 11 ayda 15,5 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi
YEREL HABERLER Türkiye'den 11 ayda 15,5 milyon dolarlık deniz ...
Düzce depremi raporu: Ağır hasarlı yapılarda beton kalitesi limitlerin altında
YEREL HABERLER Düzce depremi raporu: Ağır hasarlı yapılarda beton ...
Bakasetas´a `En iyi Yunan Futbolcu´ ödülü
YEREL HABERLER Bakasetas´a `En iyi Yunan Futbolcu´ ödülü
Trabzonsporlu Bakasetas, ''yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu'' ödülünü aldı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Bakasetas, ''yurt dışındaki en iyi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.