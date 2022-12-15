Sokak köpeğine kaynar suyla saldırı



Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, hayvanseverlerin beslediği sokak köpeğinin üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kaynar su döktü. Sırtında derin yanıklar oluşan ve klinikte tedaviye alınıp, 'Yanık' adı verilen köpeğe, girdiği bazı binalarda daire önlerindeki ayakkabıları çekip dışarı çıkardığı gerekçesiyle saldırıldığı iddiası üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri araştırma başlattı.

Ortahisar ilçesi Kireçhane Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği sokak köpeğinin yaralı olduğunu görenler, belediyeye bildirdi. Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği 'Küçük Dostlar Kliniği'ne götürdü. Kontrolde, kaynar su dökülen köpeğin sırtında derin yanıklar oluştuğu belirlendi. Tedaviye alınan ve 'Yanık' adı verilen sokak köpeğine, girdiği bazı binalardaki daire önlerinde bulunan ayakkabıları çekip dışarı çıkardığı gerekçesiyle saldırıldığı iddiaları üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli HAYDİ ekipleri araştırma başlattı.

'SIRTI KOMPLE YANMIŞ'

Veteriner hekim Ahmet Köz, köpeğin yaralı halini gördükten sonra olayı anladıklarını belirterek, "Köpeği kaynar suyla yakmışlar. Bize geldiğinde yaraları kötü durumdaydı. Su yüksekten atılmış gibi. Sırtın arkasından başlıyor, kuyruğuna kadar yanıklar var. Çoğunlukla kürek kemiklerinin arasında yoğun, sırtına kadar komple yanmış. Yaralarının etrafını tıraşlayıp yanık tedavisine başladık. Mahalledekiler köpekten rahatsız olduğu için üzerine kaynar su dökülerek yakmışlar. Bunu vicdanlarına nasıl sığdırdıklarını bilmiyorum. Biz tedavi ederken çektiği acılara üzülüyoruz. Bunu yapan insan, nasıl vicdanı rahat şekilde uyuyabiliyor?" diye konuştu.

'AYNI YERE BIRAKMAYACAĞIZ'

Köpeğin çektiği acı nedeniyle yemek yemediğini söyleyen Köz, "Buraya geldiğinde çok korkmuştu, dokunmaya çalışınca bağırıp kaçıyordu. İlk gün serum verdik sonrasında yemek yemeye başladı. Burada sevgiyle yaklaşıldığını, zarar görmediğini, yaralarının özenle tedavi edildiğini gördü. Normalde yasalar, hayvanın alındıktan sonra kısırlaştırılıp, küpelenip, aynı yere bırakılmasını öngörüyor. Bu hayvan için istisna yapacağız ve aynı yere geri bırakmayacağız, güzel ve güvenli bir yuva bulup yuvalandıracağız" dedi.

Veteriner kliniği görevlisi Serpil Kurup da "Mahallede insanların ayakkabılarını çaldığı için birileri üzerine sıcak su atmış. Esas ilgilenen kişi de ilgilenemediğini ve diğer insanlarla sıkıntı yaşamaya başladığını söyleyip, barınağa götürülmesini istemiş. Barınak hem uzak hem bu hayvan oraya gitmeyi hak etmiyor. Mahallesinde onca zaman bakılmış. Bu kadar fazla yarası olduğunu düşünmüyorduk. Tıraş ettikçe yaralar artmaya başladı. Bir süre gözetimimiz altında kalacak" diye konuştu.

Klinik görevlisi Esra Alioğlu ise "Böyle zor durumdaki durumu ağır olan köpeklere kıyamıyoruz. Bırakmaya gönlümüz rahat etmiyor, tedavilerini üstleniyoruz. Hepsini iyileştirmek, hepsini mutlu etmek istiyoruz. İsminin ne olduğunu bilmiyorduk. Hocalarımız yaralarını görünce ismini 'Yanık' koyduk. Tedavisi burada devam edecek. İnşallah iyileştikten sonra ona güzel bir yuva bulunacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-15 10:26:00



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