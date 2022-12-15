Trabzon'da SMA hastası Egemen bebek sevindirici haber; 35 milyon TL toplandı



Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da SMA Tip 1 hastası 23 aylık Egemen Öztürk'ün tedavisi için 11 ay önce başlatılan kampanyada 35 milyon TL toplandı. Hayırseverlerin destekleriyle iyileşme umuduna kavuşan Egemen bebeğin babası Şafak Öztürk, "Egemen 31 Aralık'ta 2 yaşında olacak. İnşallah evladım doğum gününden önce ilacına kavuşacak. İnşallah evladımı yürürken, bisiklet sürerken göreceğiz" dedi.

Maçka ilçesinde, doğduktan 5 ay sonra SMA tip 1 teşhisi konulan Egemen Öztürk bebeğin tedavisi için, 11 ay önce Valiliğin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yardım gecesi ve kermesler düzenlenerek yapılan bağışlarla, Egemen bebeğin yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken 35 milyon TL toplandı. Yardımseverlerin destekleriyle iyileşme umuduna kavuşan Egemen bebek için yemek daveti düzenlendi.

Gecede konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Egemen bebeğin tedavisi için gereken tutarın toplandığını açıklayarak, "Valilik onaylı kampanyamız Ocak 2022 yılında başladı ve 11 buçuk ay gibi bir süreçte 35 milyon TL para toplandı. Kalan kısmımız 530 bin TL idi onu her halükarda tamamlayacağız. İnşallah tedaviyi de tamamlayacağız. Yaptığımız iş en hayırlılarından bir tanesi oldu. Maalesef ülkemizde yüzde yüz tedavi imkanı bulunmayan ve büyük bir maliyetle yurt dışına gitmek zorunda kalan çare neredeyse onu aramak adına büyük bir gayretle bu çalışmayı sürdürdük ve çok şükür finaline geldik" dedi.

Başkan Genç, "Allah nasip ederse pazar günü itibariyle Egemen´imizi evvela İstanbul´a, orada kısa bir tetkik değerlendirme safhasından sonra inşallah Dubai´ye göndereceğiz. Bu emekle ve gayretle ortaya koyduğumuz hazırladığımız programı inşallah 3 ay içerisinde ilaç tedavisiyle ikmal edilecek" diye konuştu.

'BİRLİKTE TRABZONSPOR MAÇINA GİDECEĞİZ'

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu da "Hayır işlerinde Türk milleti hep önde olmuştur. Egemen bebeğinize yaptığımız yardımlar da bunu tekrar kanıtlamıştır. Egemen bebek tedavisinden sağlıkla dönecek. Egemen sağlığına kavuşunca onunla birlikte Trabzonspor maçına gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da Egemen bebeğin tedavisi için yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Egemen Öztürk'ün babası Şafak Öztürk ve yengesi Ayşe Öztürk, yardım kampanyasına katkı veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç´e Egemen bebeğin elinin izinin bulunduğu özel tasarım tişört ve çiçek takdim etti.

'EVLADIMI YÜRÜRKEN, BİSİKLET SÜRERKEN GÖRECEĞİZ'

Çocuğunun tedavisi için destek verenlere teşekkür eden baba Şafak Öztürk ise "Egemen 31 Aralık'ta 2 yaşında olacak. İnşallah evladım doğum gününden önce ilacına kavuşacak. Ahmet Metin Genç başkanımızın bize çok destekleri oldu. Rabbim herkesten bin kere razı olsun. Çok mutluyum, bugün mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah evladım ilacını alacak sağlığına kavuşacak. Önce İstanbul´a gideceğiz, ayın 24´ünde Dubai´de olacağız. İnşallah evladımı yürürken, bisiklet sürerken göreceğiz. Kim evladıma 1 TL verdiyse çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-15 21:09:57



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