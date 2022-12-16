Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da sağanak etkili olurken, kısa sürede göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
Kentte dün akşam başlayan şiddetli yağmur, bu sabah sağanak olarak devam etti. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü Fatih Mahallesi'nde su birikintileri oluştu. Yollar, kısa sürede göle dönerken, sürücüler ise araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, ev ve iş yerlerinin saçaklarına girip, korunmaya çalıştı. Esnaf da su baskınlarına karşı önlem aldı. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ve belediye ekipleri, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-12-16 10:16:39
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