Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

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Minel DURMUŞOĞLU/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da dün yapılan antrenmanda sakatlanan Stefano Denswil´in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, futbolcu Stefano Denswil´in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenmanı esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil´in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Minel DURMUŞOĞLU

2022-12-16 15:24:03



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