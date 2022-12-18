Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma

DHA

Köpeğin üzerine moloz dökülmesine çifte soruşturma


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-TRABZON´un Yomra ilçesinde yaralı bir köpeğin konulduğu kamyonet kasasında üzerine moloz döküldüğü anlara ait ortaya çıkan ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İki çalışan köpeği yol kenarında ölü halde bulduklarını, canlı olduğunu fark etmediklerini öne sürdü. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban "Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda, en kötü halinde üzerine moloz döküldü" dedi. 
Yomra ilçesinde, 14 Aralık'ta bir sokak köpeğine araç çarptığı ihbarı üzerine kaza yerine belediyeye ekipleri gönderildi. Belediye çalışanı N.H. ve B.Ç., ölü olduğunu iddia ettiği köpeği, kamyonet kasasına koyarak bölgeden uzaklaştı. Ekipler, daha sonra bir adresten aldıkları molozu köpeğin konulduğu kamyonet kasasına döktü. O anlar çevredeki binada oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Köpeğin ölmeyip, can çekiştiğini öne süren kişi, kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şikayette bulundu. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine belediye çalışanları N.H. ve B.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
SAMSUN´DA OTOPSİ YAPILACAK
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de soruşturmaUYA müdahil olurken, köpeğin cesedi hayvanseverler tarafından alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi´ne gönderildi. 
ÖN İNCELEMEDE KAZA BELİRTİLERİ BULUNMADI
Köpekte yapılan ön incelemede, kazaya işaret eden emareler bulunmadığı, vücut bütünlüğünün yerinde olduğu, kırık, ezilme, iç kanama gibi bulgulara rastlanmadığı belirtildi. Sokak köpeğinin ölüm nedeni detaylı yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.
`VİDEODA GÖRÜLÜYOR, KÖPEK CANLI´
Olay karşısında üzüldüklerini söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, ilçede yaşayan bir vatandaşın olayı kendilerine ihbar ettiğini söyledi. Kurban, "Bir kadın bizi arayıp canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğünü söyleyip bizden yardım istedi. Bize gönderdiği görüntülerde canlı bir köpeğin üzerine moloz döküldüğü anların görüntüsü vardı. Yetkilileri aradık fakat hiç kimseye ulaşamadık. Yomra Belediyesi bu köpeğin ölü olduğunu iddia ediyor fakat köpek ölü değil. Videoda da görüldüğü üzere köpek hareket ediyor. Bizi arayan kadın köpeğin ayakta olduğunu, titrerken gördüğünü ve canlıyken üzerine moloz döküldüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.
`ÖLÜM NEDENİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUZ´
Köpeğin ölüm nedeninin araştırıldığını belirten Kurban, "Belediye bize köpeğin öldüğünü söyledikten sonra ölüsünü istedik, alıp otopsi yaptırmak için bir avukatla iletişime geçip Samsun´a gönderdik. İlk incelemede köpekte iç kanama, kırık veya darbe bulunmadı. Ölüm nedenini öğrenmek istiyoruz, birkaç gün sonra otopsi sonucu çıkacak. Belediyenin iddiasına göre köpek ölüydü ve ölüyken araca koydular ama videoyu defalarca inceledik. Köpeğin canlı olduğu görülüyor. O köpek canlıyken en zor durumunda en kötü halinde üzerine moloz döküldü. Bu hayvanın çöp aracında taşınması bizi üzdü. Bu başlı başına bir hata. Canlı da olsa ölü de olsa o şekilde taşınmamalı. Belediyenin bunun için bir aracı olabilir" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Selay SAYKAL
2022-12-18 11:16:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı tenise yönlendirin" çağrısı:
YEREL HABERLER Milli tenisçi Cem İlkel'den ailelere "çocuklarınızı ...
İhtiyaç sahibi genç kızların çeyizi halk eğitim merkezi kursiyerlerinden
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi genç kızların çeyizi halk eğitim ...
Of Kaymakamı Demirer'den gazi Demirtaş'a ziyaret
YEREL HABERLER Of Kaymakamı Demirer'den gazi Demirtaş'a ziyaret
Türkiye Tenis Ligi finalinde erkeklerde ENKA Spor Kulübü şampiyon oldu
YEREL HABERLER Türkiye Tenis Ligi finalinde erkeklerde ENKA Spor ...
Trabzonspor-Yılport Samsunspor maç biletleri bugün satışa sunulacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Yılport Samsunspor maç biletleri bugün ...
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in hayali dünyadaki ilk 100 tenisçi arasına girmek:
YEREL HABERLER Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in hayali dünyadaki ...
Paris´te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü
YEREL HABERLER Paris´te sokakta vurulan üniversiteli Akın, öldü
"Trabzon Sanatçıları 48. Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi" açıldı
YEREL HABERLER "Trabzon Sanatçıları 48. Geleneksel Plastik Sanatlar ...
Trabzon'da "2. Kitap Günleri" başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "2. Kitap Günleri" başladı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı ...
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine sarı-lacivertli ...
Trabzonspor'dan Denswil açıklaması
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Denswil açıklaması
Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Denswil'in sağ uyluk arka bölgesinde ...
Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçının ...
Trabzon'da down sendromlu garson çevresine neşe saçıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da down sendromlu garson çevresine neşe ...
Çağla Büyükakçay, Türkiye'nin teniste güzel bir geleceğinin olduğuna inanıyor:
YEREL HABERLER Çağla Büyükakçay, Türkiye'nin teniste güzel bir ...
Zorlukları "tuş" eden milli güreşçi Özge Fındıkçı, yeni dereceler peşinde
YEREL HABERLER Zorlukları "tuş" eden milli güreşçi Özge Fındıkçı, ...
(Görüntülü) TRABZON&#039;DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE ...
(Görüntülü) TRABZON&#039;DA HEYELANLI 753 ALANA &#039;YAPILAŞMA&#039; YASAĞI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DA HEYELANLI 753 ALANA ...
Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
YEREL HABERLER Trabzon'da sağanak; yollar göle döndü
Trabzon'da heyelanlı 753 alana 'yapılaşma' yasağı
YEREL HABERLER Trabzon'da heyelanlı 753 alana 'yapılaşma' yasağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.