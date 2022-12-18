Trabzonspor´un borcu açıklandı

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü'nün 79´uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı´nda, kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor´un 79´uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi´nde yapılıyor. Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79´uncu olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL

2022-12-18 13:31:49



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