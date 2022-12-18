Andreas Cornelius´tan Trabzonspor´a dava

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor´da geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon başında eski takımı Kopenhag´a dönen Andreas Cornelius´un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor´a dava açtı.
Trabzonspor´un 79´uncu Olağan Genel Kurulu´nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma´dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag´a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor´u icraya verdi. Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius´un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.
Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig´de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-18 15:31:25
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