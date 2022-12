Ahmet Ağaoğlu: Hedefimiz maaş bütçesini 31 milyon Euro seviyesine çekmek

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etseydik geniş bir kadroya ihtiyacımız olacaktı. UEFA'da da devam edemediğimiz için maaş yükünün düşmesi gerekiyor. Hiçbir oyuncuyla ya da kulübüyle transfer görüşmesi yapılmadı. Transfer yapılabilir ancak o da kadrodan giden olursa yapılabilir. Hedefimiz, Ocak ayında maaş bütçesini 30-31 milyon Euro seviyelerine çekmek" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nün 79'uncu Olağan Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Nizametin Algan, Ahmet Celal Ataman ve Trabzonspor delegeleri katıldı.

GÜNCEL BORÇ 2 MİLYAR 383 MİLYON 292 BİN 681 TL

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in başkanlık yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo mavili kulübün güncel mali durumu hakkında açıklama yaptı. Zengin, kulübün 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle güncel borcunun 2 milyar 383 milyon olduğunu açıkladı. Mali bilgilendirmenin ardından söz alan delegeler, idari ve mali faaliyetlerle ilgili görüş ve eleştirilerini paylaşarak önerilerde bulundu.

Trabzonspor Denetim kurulu üyesi İsmet Keskin'in denetim kurulu raporunu okumasının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kendisine güncel borçla ilgili yöneltilen eleştirileri ve soruları cevapladı.

"DEPLASMAN GİDERİNİ BİLE KARŞILAMIYOR"

Bordo-mavili kulübün borcunun artış sebebinin, yayıncı kuruluş gelirlerinin her yıl giderek azalması ve döviz kuru artışı olduğunu belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ülke futbolunun en büyük gelir kaybı, 5 sene önce imzalanmış olan naklen yayın sözleşmesiydi, bunu defalarca anlattık. İlk ihale 500 milyon dolar olarak imzalandı. 8 Nisan 2018'de Trabzonspor'un 3 puan karşılığında elde ettiği gelir 800 bin dolardı. Takip eden süreçte bu 337'ye, geçen sezon 318'e, bu sene 115 bin dolara düştü. Bunun karşılığı, Trabzonspor deplasmana gidip berabere kaldığı anda aldığı para 70 bin Euro. Bu para sizin deplasman giderinizi bile karşılamıyor. Azami gayreti gösterdiğimiz yerde ülkedeki ekonomik koşullar, kur artışı, enflasyon çok etkili oldu. Bu borcu burada tuttuysak çok büyük başarı olarak söylemiyorum ama ne kadar hassas davrandığımızın en büyük göstergesidir. Diğer kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'de 1 oranında. Yayıncı kuruluşun da bu konuda iddiaları var. Süper Lig'in marka değerinin düştüğü ve aynı zamanda da korsan yayınlardan dolayı gelir kaybına uğradığı ifade edildi. Doğrudur. 100 kişiden sadece 11'i abone. Bu durum tüm futbol ailesinin bireylerinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk. Borcu 8 Milyar olan kulüpler var. Süper Lig'de toplamda 40 milyarın bulan bir borç var. Pandemiden kaynaklanan gelir kayıpları biz yaşadık. Türk futbol tarihinde ilk kez bir takım Şampiyonlar Ligi ön eleme ve play off oynamak zorunda kaldık. Eleştiriliyoruz 32 takım arasına kalamadık diye ama UEFA sıralaması açıklandığında 156'ncı sıradaydık. Burada toplam 11 milyon Euro kaybımız oldu" dedi.

"EN KIYISINDA OLAN KULÜP BİZİZ"

Futbolcu transferindeki imza parası eleştirilerini yanıtlayan Ağaoğlu, "İmza paraları çok konuşulmaya başlandı. Özellikle son 5-6 senedir dünya futbolunun gündeminde. Diyelim ki, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladık. İkinci sene itibariyle futbolcuyla yeni sözleşme imzalamadığınızda futbolcu diğer kulüplerle görüşebiliyor. Bu imza parasıyla futbolcu 'Bonservisimi alarak geliyorum' diyor. Ya bir futbolcuyu bonservis bedeli ödeyerek alıyorsun, ya da futbolcu serbestse imza parası almak istiyor. Tercih edilmesinin sebebi bonservise göre yüzde 40 daha uygun. Görmüş olduğunuz ekonomik tablo Türk futbolunun içinden çıkabileceği bir tablo değil. En kıyısında olan kulüp biziz. Geçenler de bir kulüp 6 milyar borç açıkladı, bunlar ödenebilecek rakamlar değiller. Yapılan her şey doğru olsaydı bugün burada ben konuşuyor olmazdım. Her maça çıktığınızda galibiyet garantisi nasıl yoksa her transferden verim alınmasının da garantisi yoktur" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ MAAŞ BÜTÇESİNİ 31 MİLYON EURO SEVİYESİNE ÇEKMEK"

Borcun artmasına rağmen devre arasında transfer yapılıp, yapılmayacağıyla ilgili gelen soruya da cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etseydik geniş bir kadroya ihtiyacımız olacaktı. UEFA'da da devam edemediğimiz için maaş yükünün düşmesi gerekiyor. Hiçbir oyuncuyla ya da kulübüyle transfer görüşmesi yapılmadı. Transfer yapılabilir ancak o da kadrodan giden olursa yapılabilir. Bir boşluk oluşursa transfer yapılabilir. Hedefimiz, Ocak ayında maaş bütçesini 30-31 milyon Euro seviyelerine çekmek" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK, 2 SÜPER KUPA VE 1 TÜRKİYE KUPASI ELDE ETTİK"

Başkan Ağaoğlu, yönetim kurulu olarak görevde oldukları süreçte Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, geçmiş dönemlerdeki sonuçları kıyasladı. Ağaoğlu, "Bizim dönemimizde 78 galibiyet, 46 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldık ve 280 puan topladık. Rakiplerimiz Beşiktaş 270, Galatasaray 261 ve Fenerbahçe 254 puan topladı. Bu sürede ise Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik" diye konuştu.

OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLDİ

Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından yapılan oylamada, Ağaoğlu başkanlığındaki 47'nci dönem yönetim kurulu, oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

UZUNGÖL HES PROJESİ VE ARSA SATIŞI İÇİN YETKİ VERİLDİ

Kongrede ayrıca, Trabzonspor Kulübü Derneği'ne ait taşınmazlardan Uzungöl HES Projesi ve Çukurçayır'da bulunan arsaların satışı ve kullanımı için üyelerden yetki istenen bir önerge sunuldu. 800 milyon TL maliyeti bulunan Uzungöl HES projesinin başka bir firmaya devredilmesi ya da ortak alınması istendi. Genel kurulda yapılan oylamada, 150'ye karşı 3 ret oyu ile Trabzonspor yönetim kuruluna projelerin satış ve devriyle ilgili yetki verildi.

Gelecek yılın bütçesi genel kurul üyeleri tarafından kabul edilirken, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluk için hazırlanan belgeselden kısa bir kesit yayınlanarak genel kurul tamamlandı.

Genel kuruldan görüntüler

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

