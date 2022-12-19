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Trabzonspor'da şampiyonluk maliyetleri katladı

DHA

Trabzonspor'da şampiyonluk maliyetleri katladı


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un 47´nci dönem faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonu sonrasında futbolcu maliyetleri 13 milyon Euro, son 1 yılda kulüplere olan borcu 118 milyon TL, menajerle olan borcu da 40 milyon TL arttı.
Trabzonspor´un dün gerçekleşen 79´uncu Olağan Genel Kurulu´nda bordo mavili kulübün mali durumu görüşüldü. Kamuoyuyla paylaşılan 47´nci dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor son 4 yılda en fazla transfer gelirini şampiyonluk sonrasında 2022-23 sezonunun ilk yarısında elde etti.
TRANSFER GELİRİ 18´E KATLANDI
Raporda yer alan bilgilere göre, 2020-21 sezonunda 10 milyon Euro olan transfer gelirleri şampiyonluk sezonunda 1,8 milyon Euro´ya geriledi. Şampiyonluğun ardından yaz döneminde çok sayıda oyuncuyla yolları ayıran bordo mavililer bu transferlerden 18,66 milyon Euro gelir elde etti.
Geçtiğimiz yılın faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre de bordo mavililer, 2019-20 sezonunda yapılan transferlerden 16,50 milyon Euro gelir kazanmıştı. 3 yıllık bir kazanç kaybının ardından transfer gelirlerini yükselten Trabzonspor, geçen yıla göre de transfer kazancını 18´e katladı.
FUTBOLCU MALİYETLERİ ARTTI
Trabzonspor´da şampiyonlukla beraber futbolcu maliyetleri de artarken, kulüplere olan bonservis giderleri de yükseldi. 2019-20 sezonunda olan futbolcu maliyeti önceki dönem raporunda 20,04 milyon Euro olarak yer alırken, Trabzonspor 2020-21 sezonunda maliyetleri 20,01 milyon Euro ile dengede tutabilmişti. Trabzonspor´un şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundaki tüm futbolcu maliyetleri 27,92 milyon Euro olarak raporda yer alırken, şampiyonluk sonrasında futbolcu maliyetleri arttı. 2022-23 sezonunun yaz döneminde transfer hareketliliği yaşanan bordo mavili takımda, sezonun ilk yarısında futbolcu maliyetleri 13 milyon Euro artarak 40,92 milyon Euro´ya çıktı.
MENAJERLİK GİDERLERİ YÜKSELİYOR
2021-22 sezonunda Trabzonspor´da menajerlik harcamaları 2,97 milyon Euro olurken, 2021-22 sezonunda ise menajerlik ücretleri sezon boyunca 5,3 milyon Euro oldu. Şampiyonluk sonrasında yapılan transferlerle birlikte 2022-23 sezonunun ilk yarısında bordo mavililerin menajerlere harcadığı toplam tutar 3,38 milyon Euro'ya yükseldi. Bordo mavili yönetimin tüm sezon boyunca en fazla menajerlik harcamalarını şampiyonluk sezonunda harcadığı tablolara yansıdı.
BONSERVİS ÖDEMELERİ ARTTI
Trabzonspor'un futbolcu transferlerinde kulüplere ödediği bonservis bedeli de yükselen gider kalemleri arasında yer aldı. 2020-21 sezonunda 13,49 milyon Euro olan bonservis ödemeleri, 2021-22 sezonunda 14,74 milyon Euro oldu. 2022-23 sezonu yaz dönemi transferlerinde kulüplere harcanan bonservis ödemeleri ise yarım sezonda 19.30 milyon Euro olarak kayıtlara geçti. 
KULÜPLERE VE MENAJERLERE OLAN BORÇLAR TIRMANDI
Trabzonspor´un 47´nci dönem faaliyet raporunda konsolide borçlar bölümünde, kulüplere olan uzun vadeli toplam borcun 177 milyon 868 bin TL olduğu belirtildi. Buna göre kulüplere geçen yılın ilk yarısında 59 milyon 829 bin TL olan toplam borç, son 1 yılda 118 milyon TL artış gösterdi.
Rapora göre Trabzonspor´un menajerlik hizmetlerine geçen yıl 22 milyon 124 bin TL olan borcu da, bu sezon 40 milyon 528 bin TL artarak 62 milyon 652 bin TL´ye yükseldi.  
KASIMPAŞA´DAN EREN VE DOĞUCAN İCRASI
Trabzonspor´a sezon başında transfer olan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için Kasımpaşa kulübü, borcun ödenmemesi nedeniyle bordo mavili kulübü icraya verdi. Faaliyet raporuna yansıyanlara göre, 4,8 milyon Euro´ya transfer edilen her iki futbolcu için Kasımpaşa kulübüne yapılacak ödeme gecikti. Konuyu yargıya taşıyan İstanbul ekibi, futbolcuların transferlerinden alacaklarını talep etti. Buna göre Trabzonspor´un davadan çıkacak sonuca göre 63 milyon 912 bin TL ödeme yapması gerekecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-19 14:24:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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