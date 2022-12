Bakasetas: Geçen 1,5 yıla göre daha kötü oynadığımızın farkındayız

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)-Trabzonspor´un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, "Hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz ve sadece futbol oynuyoruz. Önemli olan kendimizi eleştirebilmemiz. Sadece hoca değil, oyuncular da kendini eleştirip geliştirmeli. Geçen 1,5 yıla göre son aylarda daha kötü oynadığımızın fakındayız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci eleme turunda Yılport Samsunspor ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor´da hazırlıklar sürüyor. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde kupa maçına çıkmaya hazırlanan bordo mavililerin Yunan oyuncusu Bakasetas açıklama yaptı.

`HATALARIMIZI DÜZELTME FIRSATIMIZ OLDU´

Basına açık yapılan idman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Anastasios Bakasetas, Dünya Kupası nedeniyle verilen boşlukta yapılan hazırlık kampı dönemini değerlendirdi. Bakasetas, "Bizim için bu geçen kısa hazırlık süreci iyi oldu. Ligde araya girmeden evvelki son maçlarda bazı zorluklar yaşıyorduk. Skor ve performans manasında hatalarımızı düzeltip, kendimizi geliştirme konusunda fırsatımız oldu. Hem kendimiz hem hocamız adına ligin geri kalanı ve zor maçlar için daha hazır halde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirme yapan Bakasetas, "Kupa bizim için önemli. Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız bütün kupaları kazanmak istersiniz. Fenerbahçe maçı bizim için önemli çünkü derbi, bütün derbiler özeldir. Kendi tarafımızdan bütün maçları olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

`HER ZAMAN EN İYİSİNİ İSTİYORUM´

Yunanistan´da `Ülkesini en iyi temsil edilen futbolcu´ seçilen ve geçtiğimiz günlerde ödül alan Bakasetas, bundan sonra kariyer ve gelecek planlarıyla ilgili, "Her zaman limitlerimi zorlamayı seven birisiyim, hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyi olanı yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirebilmek için elimden geleni yapıyorum. Trabzonspor ailesine, oyuncularına, teknik ekibine bu konuda teşekkür ederim. Kendimi geliştirebilmem için her seferinde beni destekliyorlar. Şu an hayal ediyorum, kendime bir limit koymuyorum. Her zaman en iyisini istiyorum. Benim için hedefler her zaman vardır. Bu manada Trabzonspor´a elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

`KÖTÜ OYNADIĞIMIZIN FARKINDAYIZ´

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın takımın yükselişe geçeceği dönem olarak Kasım ayını işaret ettiği hatırlatılan oyuncu, "Hepimiz insanız, hata yapabiliyoruz ve sadece futbol oynuyoruz. Önemli olan kendimizi eleştirebilmemiz. Sadece hoca değil, oyuncular da kendini eleştirip geliştirmeli. Geçen 1,5 yıla göre son aylarda daha kötü oynadığımızın fakındayız" dedi.

`FUTBOL TARİHİNİN EN İYİ MAÇLARINDAN BİRİYDİ´

2022 FIFA Dünya Kupası final maçını Siopis ile birlikte izleyen ve zafer sevincini takım arkadaşıyla birlikte yaşayan Bakasetas, sosyal medyada paylaşılan sevinç videosuna dair, "Benim açımdan bu sadece Messi ile alakalı değil, Arjantin´i gerçekten seviyorum. Futbola olan tutkusunu seviyorum. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Geçmişteki tüm maçları izlediğimi söyleyemem fakat futbol tarihinin en iyi maçlarında biri oldu. Siopis ile bana bakarsak ikimiz de mutlu olduk çünkü Arjantin kazandı" dedi.

`DAHA SIKI ÇALIŞMALI VE KARARLI OLMALIYIZ´

Bakasetas, hazırlık kampında yapılan Kasımpaşa maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı´nın performansı artmayan oyuncularla ilgili sözlerini, "Hocanın söyledikleri hakkında yorum yapamam. Sonuçta takımın patronu o. Basının karşısında söylediği şeyleri soyunma odasında da söylemişti. Bizim tarafımızdan bakarsak biz daha sıkı çalışmalı ve kararlı olmalıyız. Bu maçta 2-3 gol daha atabilirdik, aksine gol yedik ve beraberlikle bitirdik. Bu ligde de olabilirdi" şeklinde değerlendirdi.

`KUPAYI HEP BİRLİKTE KAZANDIK´

Bordo mavili taraftarların desteğinin geçtiğimiz sezona kıyasla azalıp azalmadığı sorulan Bakasetas, "Taraftarımızın daha fazla desteğinin olması bizim için iyi bir şey ama bunun dünya genelinde insanların yaşadığı finansal problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Lig için bir şey söylemek için çok erken. Geçen sene uzun süre namağlup oynadık ve sadece 2 maç kaybettik. 6-7 maç serilerimiz oldu. Takımların her başarılı dönemleri olduğu gibi zor dönemleri de oluyor. Bu sene farklı alanlarda yarışıyoruz. Bunu oynadığımız futbolu beğenmeme konusunda bir şey söyleyemem ama dünya genelinde ekonomik bir kriz var. Kendi tarafımızdan ise onlara ihtiyacımız var. Geçen sene ocak ayından sonra yani Covid-19´dan sonra bizim için büyük destek olmuşlardı. Şu andan itibaren gelirlerse bize yardımcı olacaklar. Kupayı geçen sene sadece biz kazanmadık, hep birlikte kazandık. Liderle aramızdaki fark çok kısa .Türkiye´de geçen sene hariç olmak üzere 2-3 maça kadar kimin kazanacağı belli olmuyor. Fenerbahçe maçının kritik olduğunu biliyoruz. Şu an aramızda sadece 6 puan var. Kazanırsak 3 puana yani 1 maça inecek. Çok çalışmalı ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Taraftarımız gelip bizi destekleyecektir" dedi.

`RONALDO VE MESSİ´NİN YAPTIKLARI ŞEYLER HARİKA´

Dünya Kupası´nda yeni ve özel yetenekli futbolcuların fazla olmaması sorusunu yanıtlayan Bakasetas, "Yeni jenerasyonda buna uygun bir karakter yapısı yok. İstikrar ve disiplin yok. Üst seviyeye ulaşmak zor bir şey. Ronaldo ve Messi´nin son 15 yılda yaptıkları şeyler harika. Bunu fazla göremezsiniz. Bu seviyelerde olabilmek için elbette yeteneğe ihtiyacınız var ama mental yanınızın yetenekle örtüşmesi gerekiyor. Örtüşmezse üst seviyeye çıkamazsınız. Daha iyi olabilmek için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yetenekli oyuncuları izlemek çok güzel bir şey. Benim düşünceme göre karakter sunmanız gerekiyor. Hem kendisi, hem oyuncu, hem takımı için Arjantin´in yaptığı bu alanda çok iyi bir örnek" ifadelerini kullandı.

