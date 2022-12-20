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Patoloji teknisyeni, erken teşhis ile kanseri yendi

DHA

Patoloji teknisyeni, erken teşhis ile kanseri yendi


Fatih TURANSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 35 yıldır patoloji teknisyeni olarak görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki rutin muayenesinde, prostat spesifik antijen (PSA) değeri yüksek olduğu fark edilen İbrahim Yılmaz'a (55) ileri düzeyde araştırma sonucu prostat kanseri tanısı konuldu. Erken teşhisle kanseri yenen Yılmaz, "Erken teşhisle hayatta kaldım. Her türlü kanserde, erken teşhis hayat kurtarır" dedi. 
KTÜ Farabi Hastanesi´nde 35 yıldır Patoloji Ana Bilim Dalı´nda patoloji teknisyeni olarak görev yapan İbrahim Yılmaz´ın çalıştığı hastanedeki rutin muayenesinde, PSA değerinin yüksek olduğu fark edildi. İleri düzeyde araştırma amacıyla yapılan prostat biyopsisiyle prostat kanseri tanısı konulan Yılmaz, Doç. Dr. İlke Onur Kazaz, Dr. Fatih Çolak ve ekibince `laparoskopik radikal prostatektomi´ ameliyatına alındı. Başarılı geçen ve yaklaşık 6 saat süren operasyonu tamamlanan, 3 günlük servis tedavisi sonrası Yılmaz, ek tedavi gerekmeden taburcu edildi.
`TÜM TÜMÖRLER TOPLANARAK, TEMİZLENDİ´
Evinde istirahate çekilen İbrahim Yılmaz, erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Kontrollerde prostat kanseri olduğumu öğrendim. Burada görevli arkadaşlara güvendiğim için hastanede ameliyat olmaya karar verdim. Çok başarılı ameliyat sonrası prostattaki tüm tümörler toplanarak, temizlendi. Şimdi evimdeyim, ağrılarım geçti, çok rahatım. Hocalarımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Erken teşhisle alınan tümörlerin hemen temizlendiğini gördük. İşi uzatıp, önemsemeydim belki oradaki tümörler büyüyecek, ışın tedavisi süreciyle karşı karşıya kalacaktık, ameliyat da zorlaşacaktı" dedi. 
`ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR´
Kanserle mücadele verilen hastanede bir gün kanser olacağının aklına dahi gelmediğini anlatan Yılmaz, "Herkes sağlıklıyken hastaneye başvurup PSA´larına baktırmalı. Yıllar önce şefim, akciğer kanserinden ölmüştü. İnsanlara yardımcı oluyoruz ama hiç kendimize bakmak hiç aklımıza gelmedi. Bir rahatsızlığım da yoktu. Kanserin içinde çalışıyoruz, bir gün kansere yakalanacağımızı düşünmedik. Allah´ın bir lütfu, şimdi gayet iyi durumdayım. Erken teşhisle hayatta kaldım. Her türlü kanserde, erken teşhis hayat kurtarır. İnsanlar, korkmasınlar. KTÜ´de bu konuda çok üst düzeyde çalışıyoruz" diye konuştu.
`DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN 2´NCİ KANSER PROSTAT KANSERİ´
Doç. Dr. İlke Onur Kazaz da prostat kanserinin tüm dünyada erkekler arasında ikinci sıklıkta görülen kanser türü olduğunu belirtti. Kazaz, "İbrahim bey hastanemizin personeli, aslında hiçbir şikayeti olmaksızın kontrol için bize başvurduğunda PSA değerinin yüksek olduğunu saptayarak prostat kanseri tanısı koyduk. Erken teşhisle ameliyat ettik ve herhangi ek tedaviye gerek kalmadan tamamen tedavisini olmuş oldu. Prostat kanseri tüm dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanser hatta 70 yaş üzerinde birinci sıralara çıkmakta. Bunun için önerilen şey ise her erkeğin 50´li yaşlardan sonra yılda bir kere üroloji muayenesi olması gerekiyor. Erken tanı için ve yine ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin de 45 yaşından sonra yılda bir kere kontrole gelmesi gerekiyor" dedi.
`KANSER ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI´
Kanser tedavisinde erken tanının önemine değinen Doç. Dr. Kazaz, "Erken tanı koymak erkenden tedaviyi planlamak, ek tedavilere gerek kalmadan hastaları tedavi edebilmek istiyoruz yani hastalara sağlıklıyken doktor kontrollerine gitmelerini öneriyoruz. Kanser çağımızın hastalığı gitgide görülme sıklığı artıyor diğer hastalıklar daha başarılı bir şekilde tedavi edildikçe insanlar daha uzun yaşamaya başladıkça ister istemez kanser daha fazla görünmeye başlıyor. Burada en önemli şey, hastaların muhakkak kontrollerini aksatmamalarıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)
2022-12-20 10:26:45

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