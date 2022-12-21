Trabzonspor - Samsunspor: 3-0



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen (Dk. 46 Vitor Hugo), Gbamin (Dk. 31 Hüseyin Türkmen), Bartra, Eren Elmalı (Dk. 61 Arif Boşluk), Doğucan Haspolat, Bardhi, Bakasetas (Dk. 62 Hamsik), Trezeguet (Dk. 77 Maxi Gomez), Naci Ünüvar, Umut Bozok

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut Özer Şener Kaya (Dk. 46 Polat Yaldır), Osman Çelik, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Soner Gönül, Emre Gültekin (Dk. 46 Bedirhan Çetin), Celil Yüksel, Kaan Güneren, Laura (Dk. 61 Fofana), Ahmet Sagat (Dk. 73 Douglas)

GOLLER: Dk. 9 Umut Bozok, Dk. 21 ve Dk. 79 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Osman Çelik, Soner Gönül, Kaan Güneren (Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

9´uncu dakikada sol kanatta gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasının solunda bulunan Bakasetas topu kale önündeki Umut Bozok´a gönderdi. Sol kale direği önündeki Umut Bozok´un vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

16´ncı dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında sağ kanatta ilerleyen Trezeguet, topu ceza sahası içindeki Umut Bozok´a gönderdi. Umut´un kaleye doğru aşırtma vuruşunda kaleci Aykut Özer´i geçen topu Zeki Yavru çizgiden çıkardı.

27´nci dakikada sağ kanattan ilerleyen Trezeguet´in kaleye doğru ortaladığı topla kale önünde buluşan Naci Ünüvar´ın şutunda top ağlara gitti: 2-0.

43´üncü dakikada sol kanattaki Bardhi´nin şutunda top ceza sahası önündeki Bakasetas´ta kaldı. Bakasetas´ın kalenin soluna doğru doğru sert vuruşunda top kaleci Aykut kontrol etti..

67´nci dakikada Trabzonspor´da rakip sahada ceza yayı önündeki Naci Ünüvar topla buluştu. Ünüvar´ın sert şutunda top üst direğe çarparak geri döndü.

79´uncu dakikada Hamsik´in ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta topu alan Naci Ünüvar, kaleci Aykut´u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 3-0.

86´ncı dakikada Samsunspor atağında sol kanattan ceza sahasına topla ilerleyen Fofana´nın vuruşunda top savunmaya çarparak yükseldi. Kaleye doğru havalanan topu kale önündeki Uğurcan Çakır yakaladı.

Karşılaşma Trabzonspor´un 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

KADRODA FENERBAHÇE DEĞİŞİKLİĞİ

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen aradan sonra ilk resmi maçına çıkan bordo mavililer Fenerbahçe maçı öncesi son provasını yaptı. 40 günlük aranın ardından yeşil sahalara dönen bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya karma kadroyla çıktı. Teknik direktör Avcı, performansını yükseltmesini istediği ve Fenerbahçe maçında sahada olmasını planladığı oyuncuları yedek kulübesinde bekletirken genç oyunculara şans verdi.

ARİF BOŞLUK A TAKIMLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor´un U19 takımında oynayan ve Antalya kampında A takımla birlikte hazırlık maçına çıkan Arif Boşluk, Trabzonspor formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. Abdullah Avcı´nın yeni gözdelerinden olan genç sol bek, yedek kulübesinde başladığı Samsunspor maçının ikinci devresinde Eren Elmalı´nın yerine oyuna girdi.

NACİ ÜNÜVAR GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor´un sezon başında Ajax´tan kiraladığı genç oyuncu Naci Ünüvar, bordo-mavili takımda ilk kez bir resmi maçta sahaya ilk 11´de çıktı. Abdullah Avcı´nın daha fazla forma şansı vermeyi düşündüğü oyunculardan biri olan Ünüvar, bordo-mavili takımdaki ilk golünü de Samsunspor müsabakasında kaydetti. Samsunspor birden çok pozisyon bulan genç yıldızın 2 gol birden kaydettiği maçtaki performansı göz doldurdu.

TRABZONSPOR´UN EKSİKLERİ

Trabzonspor´da kas spazmı yaşayan Edin Visca ile Manolis Siopis, haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde riske edilmeyerek kadroya alınmadı. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan oyunculardan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo ile Dünya Kupası nedeniyle Antalya kampına katılamayan Maxi Gomez maça yedek kulübesinde başladı. Takımın maestrosu Marek Hamsik de Fenerbahçe maçı öncesinde yedek kulübesinde dinlendirilen oyuncular arasında yer aldı. Uzun süreli sakatlık sonrası tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ve Serkan Asan ile gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Erdoğan kadroda yer almadı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-21 21:11:47



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