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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Samsunspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Samsunspor maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci turunda Yılport Samsunspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini ve bunun takıma yansıdığını söyledi. Bugüne kadar oynanan maçların ve takımın analizini yaptıklarını belirten Avcı, "22 maç oynadık bugüne kadar. Bunun bir analizini yaptık. Güçlü ve güçsüz yanlarımızın analizini yaptık ve düşük performansları yukarıya çekmek istedik. Oyuncuların bazılarını gerçek yerlerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı oynadık. Oyuncu grubunda hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında çok iyi cevaplar verdi ancak bunlar yeterli değil. Antrenman ve hazırlık maçında verdiğin cevapları resmi maçlarda göstermen gerekiyor. Bugün de bunları gördük. İyi bir takıma karşı oynadık. Baskımızı rakibimize göre kurguladık. Bugün şiddetli bir baskıyla oynadık. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim ve bunu vermek zorunda kalacaklar. Grubun enerjisi çok iyi. Bazen serzenişlerim oldu ki, bunda da hakkım olsun. Onlar da buna iyi cevap verdi" dedi.
"NACİ ÇOK İYİ CEVAPLAR VERDİ"
Samsunspor karşısında genç oyunculara şans vermesini değerlendiren Avcı, "Türkiye´de ekip olarak ve kendi adıma da birçok genç oyuncuyu kazanmış bir teknik adam olarak genç oyuncular için zamanlamaları iyi yapmaya çalışıyoruz. Tüm ekibimle birlikte detaylı bir şekilde çalışıp transfer yapıyoruz ve bunu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Naci de kampta ve antrenmanlarda çok iyi cevaplar verdi. Enis de çok iyi kullandı. Arif geçen yıldan beri çok iyi çıkış gösterdi. Siz Arif´i 1 buçuk yıldır diyetisyen eşliğinde çalıştırıp takip ettiğimizi biliyor musunuz? Şu an dünyanın en iyi denetleme firmasıyla altyapıyı dizayn ediyoruz. Şuan bunun eğitimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"CEVAP VERMEYECEKLERSE YOLLARI AYIRIRIZ"
Kamp döneminde takıma yaptığı uyarılardan sonra oyuncuların performansının arttığını söyleyen Avcı, "Harika bir kamp dönemi geçirdik. Çok iyi takımlarla oynadık. Maçlardan sonra bir takım şeyleri harekete geçirmem için bir strateji yapmam lazımdı. Harika bir kamp dönemi geçirdik, performanslarını geliştirmeyen futbolcularımızı değerlendireceğim demiştim. Yukarıya doğru çıkıyor şu anda. Bunun teknik direktör olarak kararını ben veriyorum. Buna cevap vereceklerse devam edecekler, vermeyeceklerse yollarımızı ayırırız. Şu anda yukarı doğru devam ediyor" dedi.
HÜSEYİN EROĞLU: TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİG´E ÇIKMAK
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Aslında oyuna iyi başlamıştık ama yediğimiz ikinci golden sonra ister istemez oyundan düştük. Rakibin etkili oyuncularıyla oynaması, kaptırdığımız toplar rakibe avantaj sağladı. Eksik ve sakat oyuncularımızın fazlalığı bugün etkili oldu. Kupayla ilgili artık bir hedefimiz yok. Bundan sonra odak noktamız hafta sonu oynayacağımız Adanaspor maçı. Tek hedefimiz Süper Lig´e çıkmak. Bu maçı da kazanıp ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Tüm kulvarda Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları 
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-21 22:48:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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