Futbol efsanesi Özkan Sümer, kabri başında anıldı

Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un efsane teknik direktörü Özkan Sümer, ölümünün 2´nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.
Trabzonspor´da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer, ölümünün 2´nci yıldönümünde Maçka´daki kabri başında anıldı. Futbola hayatını adayan Sümer´in kabrinde düzenlenen programa Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman, Coşkun Öztürk, divan ve sicil kurulu üyeleri, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hamdi Aslan, Özkan Sümer´in eşi Kamer Sümer, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kur'an tilavetinin okunmasının ardından Trabzon Yolspor Başkanı Ali Rıza Çakır, Kamer Sümer´e takımının formasını hediye etti. Merhum Sümer´in futbol kariyerine Yolspor´da başladığı hatırlatan Başkan Çakır, "Merhum hocamızın ilk lisansı Yolspor´daydı. İlkelerinden asla vazgeçmiş değiliz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Özkan Sümer´in kabri
Özkan Sümer´i anma töreninden görüntüler
- Özkan Sümer´in eşine forma hediye etmesi
- DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2022-12-22 12:39:49
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