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Abdullah Avcı: Özkan Sümer gibi derin izler bırakmak istiyorum

DHA

Abdullah Avcı: Özkan Sümer gibi derin izler bırakmak istiyorum


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un efsane teknik direktörü, başkanı ve futbolcusu Özkan Sümer´in 2´nci ölüm yıl dönümü için düzenlenen programda konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ben de inşallah onun gibi bu kulübün tarihinde derin izler bırakmak istiyorum" dedi.
Trabzonspor´da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yaparak kulüp tarihine damgasını vuran Özkan Sümer'in ölümünün 2´nci yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri´nde düzenlenen programa Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan ile eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Özkan Sümer´in ailesi, bordo mavili takımın eski futbolcuları ve sevenleri katıldı.
AĞABEY SÜMER: YARIŞ HALİNDEYDİ
Özkan Sümer için hazırlanan kısa belgeselin izletildiği programda konuşan ağabeyi Rasim Sümer, "Özkan ile aramızda 2 yaş vardı o yüzden arkadaş gibi büyüdük. Her döneminde yarış halindeydi. Kendisiyle, herkesle yarışırdı, başarı hırsıyla doluydu" dedi.
ALGAN: ÇAKIL TAŞLI BİR SAHADAN FUTBOLUN ZİRVESİNE ULAŞTI
Özkan Sümer´in futbolcuyken disiplinsiz, hoca olduktan sonra disiplinli olduğunu anlatan Trabzonspor´un kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, "Bir deplasman dönüşünde kendi ismini ceza alanların en başına yazdı. Sabah toplantısına 3 dakika geç kaldığı için para cezası ödedi. Özkan Sümer, çakıl taşlı bir sahadan futbolun zirvesine ulaştı. Aramızdan ayrılışı futbol için bir kayıptır ama inanıyorum ki gittiği yerde rahattır. Yetiştirdiği gençlerin duası ile her zaman anılacak ve yaşatılacaktır" diye konuştu. Bordo mavili kulübün eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman da konuşmasında Özkan Sümer ile olan anılarını anlattı.
AVCI: BEN DE ONUN GİBİ DERİN İZLER BIRAKMAK İSTİYORUM
Anma törenine katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Özkan Sümer´in futbol adamlığından övgüyle bahsetti. Geçmişte kendisine kulüpte hocalık yapması için teklifte bulunduğunu anlatan Avcı, "Trabzonspor efsanelerin başladığı dönem gençlik yıllarıma denk gelmişti. O dönemin efsane isimleri ile Allah bana tanışmayı nasip etti. Özkan hoca, Trabzonspor için bana teklifte bulunmuştu, ben de kendisine o dönemde `henüz Trabzonspor için hazır değilim´ demiştim. Özkan hoca için çok güzel sözler söylediler. En önemlisi kupa kazanmak değil, derin izler bırakmaktır. Hocamız bu tarihte derin izler bıraktı. Ben de inşallah onun gibi bu kulübün tarihinde derin izler bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Eski futbolcular ve eski yöneticilerin konuşmaların ardından program sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Özkan Sümer´i anma programından görüntüler
- Rasim Sümer´in açıklamaları
- Nizamettin Algan´ın açıklamaları
- Abdullah Avcı´nın açıklamaları 
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR
2022-12-22 17:48:49

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