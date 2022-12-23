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Minik taraftarlardan Jorge Jesus'a Trabzon'da sevgi gösterisi

DHA

Minik taraftarlardan Jorge Jesus'a Trabzon'da sevgi gösterisi


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 15´inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, müsabaka öncesi kente geldi. Kendisini çiçekle karşılayan çocuklara sarılan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus ile minik taraftarlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.
Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarın oynanacak müsabaka için özel uçakla kente geldi. İstanbul´dan hareket eden sarı lacivertli kafile, saat 18.30´da Trabzon´a ulaştı. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar bölümünden çıkış yapan kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
MİNİK TARAFTARLAR JESUS'A SARILDI
Portekizli teknik adam Jorge Jesus ve oyunculara ilgi gösteren bir grup taraftarlar, sarı lacivertli oyunculara forma imzalattı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus´u havalimanı çıkışında bekleyen minik taraftarlar, deneyimli teknik adama çiçek verdi. Jorge Jesus ile kendisine sarılan minik taraftar arasında duygu dolu anlar yaşandı. 
Sarı lacivertliler, kendisini bekleyen otobüse binerek polis konvoyu eşliğinde havalimanından ayrılarak kentte konaklayacakları otele yerleşti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Fenerbahçe kafilesinin gelişi
- Taraftarların slogan atması
- Küçük taraftarların Jorge Jesus´a çiçek vermesi, sarılmaları ve çocuğun ağlaması
- Takımın otobüsle havalimanından ayrılması ve otele girişi
Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR
2022-12-23 19:57:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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