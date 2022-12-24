Deniz kenarında maganda kurşunuyla vurulan Metehan öldü 

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, deniz kenarında toplanıp, eğlenen arkadaş grubundan M.C.A.´nın (31) havaya ateşlediği tabancadan çıkan mermiyle çene altından vurulan Metehan Mutlu (25) hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kerem Mahallesi´nde meydana geldi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçını stadyumdan izlemek için kent dışından gelenlerin de yer aldığı arkadaş grubu, eğlence amaçlı sahildeki barakada buluştu. Bu sırada M.C.A., tabancayla havaya ateş etti. Silahtan çıkan mermi, oturduğu tabureden kalkan Metehan Mutlu´nun çene altına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mutlu, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Mutlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İfadesi alınan gruptan, üzerinde başka ruhsatlı silah ve boş şarjör bulunan 1 şüpheli ve havaya ateş açan M.C.A., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Çarsıbaşı Fatih TURAN
2022-12-24 11:56:01
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