Trabzon'da 2 bin 550 sosyal konut için kura çekimi



Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 2 bin 550 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 250 bin sosyal konut kapsamında, Trabzon'daki 2 bin 550 konut için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi´nde kura çekimi gerçekleştirildi. Törene Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu´nun yanı sıra konut başvurusunda bulunanlar katıldı. Kentte, projeye toplam 51 bin 528 başvuru oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yapıldığını belirten Vali İsmail Ustaoğlu, "Biz biliyoruz aile, bizim için kutsaldır. Her evlenmeyi arzu eden gencimizin evlendikten sonra tüm hayalleri bir ev sahibi olmaktır. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizin çıkmış olduğu her alandaki kalkınma hamlesinde cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin konut projesinde Trabzon´umuzda da 2 bin 550 vatandaşımız inşallah ev sahibi olacak. Onların hayallerini süsleyen evlerine inşallah bu projeyle kavuşmuş olacaklar" dedi.

Kura sonucu hak sahibi olan şehit babası Orhan Ateş, "TOKİ kuralarına başvurdum. Bize de bir hak tanıdılar. Allah devletimizden razı olsun. Hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Şehit olan tek evladımdan dolayı kura çekiminde çok duygusal anlar yaşadım. Allah olmayanları da ev sahibi yapsın. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. İlk kez kuraya katıldım ve çıktı" dedi.

Eşi Leyla Ateş ise "Çok duyguluyum. Allah devletimizi korusun. Hem hak sahibi olduk hem de kura çekerek başkasını hak sahibi yaptık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2022-12-24 12:52:22



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