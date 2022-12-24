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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

DHA

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-
STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis (Dk.67 Gbamin), Bakasetas (Dk. 71 Bardhi), Abdülkadir (Dk. 71 Hamsik), Trezeguet, Visca (Dk. 80 Djaniny), Maxi Gomez (Dk. 68 Umut)
FENERBAHÇE:  Altay, Osayi (Dk. 85 Rossi), Serdar Aziz (Dk. 68 Emre Mor), Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can (Dk. 68 Valencia), Ferdi, Coshua King (Dk. 85 Mert Hakan), Batshuayi (Dk.59 Henrique)
GOLLER: Dk. 61 Maxi Gomez, Dk. 90+10 Trezeguet (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Trezeguet, Maxi Gomez, Bakasetas, Hugo (Trabzonspor) Batshuayi, Mert Hakan (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk. 57 Crespo (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 26´ye yükseltirken, rakibi Fenerbahçe 29 puanda kaldı.
3´üncü dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Trabzonspor´da Trezeguet, ceza sahası içinde kaleci Altay´la karşı karşıya aldı. Trezeguet´in kaleye doğru vuruşunda top kaleci Altay´a çarparak dışarı çıktı.
12´nci dakikada orta sahadan ilerleyen İrfan Can, ceza sahasının solun doğru pasını verdi. Ceza sahası içinde topu karşılayan King´in kalenin sağına vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
15´inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza sahasına doğru topu gönderdi. Topu ceza sahası içinde karşılayan Maxi Gomez´in vuruşunda top, Gustavo´nun ayağına çarparak kaleden uzaklaştı
36´ncı dakikada ceza sahası dışından topla ilerleyen Ferdi, ceza sahası içinde sağ çaprazdan topu kaleye doğru gönderdi. Geriden yetişen Vitor Hugo, Ferdi´nin ayağından çıkan topu kayarak dışarı çıkardı.
44´üncü dakikada Trabzonspor atağında topla sağ kanattan ilerleyen Visca, kalenin uzak köşesine ortaladı. Hugo´nun kale önünde havalanarak topa kafa vuruşunda kaleci Altay topu yakaladı.
61´inci dakikada topla ilerleyen Bakasetas´ın pasında topu ceza sahası içinde Gomez aldı. Sol çaprazdan sağ ayağıyla topu kaleye şut çeken Gomez´in vuruşunda top kaleci Altay´ın solundan geçerek filelere gitti: 1-0.
71´nci dakikada sağ kanattan Edin Visca´nın ceza yayına gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
85´inci dakikada soldan hücuma çıkan Umut Bozok´un yakın mesafeden vuruşunda top sol köşeden dışarı çıktı.
90+10'uncu dakikada hücuma geçen Trabzonspor´da Djaniny´nin ara pasında ceza sahasına giren Trezeguet´in soldan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
Karşılaşma, Trabzonspor´un 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.
FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI
Süper Lig´de ilk kez karşılaşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahada taktik savaşı verdi. Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun kırkızı kart görmesiyle maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmasının ardından Trabzonspor golle tanıştı. Orta alandaki adamı saf dışı kalan ve Trabzonspor savunmasını kıramayan Portekizli teknik adam, gol sonrasında savunmadan Serdar Aziz´i alarak hücum hattına Emre Mor takviyesi yaptı. Oyuncu değişikliklerinin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe´nin zayıflayan savunmasını baskılı oyunuyla zorladı. Kaleci Altay´ı şutlarıyla zorlayan Trabzonspor, karşılaşmanın uzatma dakikalarında ikinci golü buldu.
YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇ OLDU
Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor´un sırtı, lider Fenerbahçe karşısında da yere gelmedi. Zorlu geçen mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan Karadeniz fırtınası, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.
VISCA AYLAR SONRA LİGE DÖNDÜ
Süper Lig´in 2´nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan ve aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, Fenerbahçe maçıyla yeniden yeşil sahalara döndü. Bu sezon ligde 2 müsabakada forma giyebilen Visca, tedavisi tamamlandıktan sonra kamp döneminde Kasımpaşa ile olan hazırlık maçında sahaya çıkmış ve geri dönüş işareti vermişti. Ligde 13 resmi müsabakayı kaçıran Boşnak yıldız, Fenerbahçe maçında kendisini özleyen taraftarların alkışlarını topladı.
40 BİN TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Haftalardır tribünleri boş bırakan bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. Zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin taraftar tribünleri doldurarak karşılaşma boyunca tezahürat yaptı. Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı maçı bordo-mavi renklerle donatan taraftarlar; `Fatih´in fethettiği, Yavuz´un yönettiği, Kanuni´nin doğduğu şehirdi. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk´üm diyene´ yazılı dev pankart açtı.
CRESPO CEZALI
Fenerbahçe´de kart sınırından bulunan Miguel Crespo, Trabzonspor müsabakasında çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Cezalı duruma düşen Crespo, gelecek hafta oynanacak Atakaş Hatayspor maçında olmayacak.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-24 21:26:45

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