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Jorge Jesus: Aldığımız mağlubiyetler 1 kişi eksik iken oldu

DHA

Jorge Jesus: Aldığımız mağlubiyetler 1 kişi eksik iken oldu


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "İkinci golü yediğimizde takım total risk almıştı. Gustavo ileride forvet gibi oynuyordu. Ama bizim için önemli olan nokta, ligde son 3 maçta kırmızı kart gördük. Şu da bir gerçek ki bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler 1 kişi eksik iken oldu" dedi.
Süper Lig´in 15´inci haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında bordo mavililer sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu maçın 2 farklı kısmı var. Birisi 11´e 11´e oynanan kısmı, diğeri de 10 kişiyle oynadığımız kısım. İlk 45 dakikada Fenerbahçe gol atmaya daha yakın olan taraftı. İlk 45 dakikada kalesinde tehlike gören takım Trabzonspor´du. 1 tane Joshua ile 1 tane de Ferdi´nin bireysel oyunuyla girdiği pozisyonlar vardı ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra işler bizim için zorlaştı. Kırmızı kart gördükten çok kısa süre sonra gol yedik. Henüz 10 kişi oynamak için gerekli düzenlemeleri yapamadan gol yedik. İkinci golü yediğimizde takım total risk almıştı. Gustavo ileride forvet gibi oynuyordu. Ama bizim için önemli olan nokta, ligde son 3 maçta kırmızı kart gördük. Şu da bir gerçek ki bu sene aldığımız bütün mağlubiyetler 1 kişi eksik iken oldu" dedi.
"HAKEMLER FENERBAHÇE OYUNCULARINA KOLAY KART GÖSTEREBİLİYOR"
Oyuncular son haftalardaki karşılaşmalarda kırmızı kart görmesi sorusunu yanıtlayan Jesus, "Bu durum zaman zaman oyuncularımızla, zaman zaman hakemle alakalı. Bugün Crespo´nun gördüğü kartla ilgili bir şey diyemem ama diğer 2 kırmızı kartlarda, Batshuayi ve Joao´nun gördüğü kartlarda biraz kolay atıldıklarını düşünüyorum. Bu dediğim bugün için geçerli değil. Bunu kendi aramızda defalarca konuşmamıza rağmen bu durum devam ediyor. Özellikle İsmail´in Şampiyonlar Ligi elemesinde gördüğü kırmızı karttan itibaren bu konuyu aramızda konuştuk fakat hala kontrol edemediğimiz bir durum bu. Bazen oyuncuların duygusal dengesini kaybetmesinden kaynaklanabiliyor kırmızı kartlar. Bazen de hakemler Fenerbahçe oyuncularına kırmızı kartı kolay gösterebiliyorlar. Şüpheli pozisyonlarda hemen kırmızı karta başvurabiliyorlar. Kırmızı kartların daha net ve kesin pozisyonlarda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum teknik veya taktik durum değil, baskı altında oynayabilmeleriyle alakalı. Bugün bir maç kaybettik. Bu haftaki maçlar tamamlandığında liderliği kaybedecek miyiz bilmiyoruz ama en önemlisi sezon bittiğinde birinci sırada olmak" diye konuştu.
"11´E 10 KİŞİ OYNAMAYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Maçlarda oyuncularının kırmızı kart görmelerine değinen Jesus, "Fenerbahçe bu sezon ligin çoğu haftasında liderdi ve bunu hakkıyla yaptı. Bu sezon aldığımız bütün mağlubiyetler 1 kişi eksik tamamladığımız maçlar. 10 kişi kaldığımız maçlar ve bu maçlarda kartların ir kısmı şüpheli görülen pozisyonlardı ama bizim daha iyi olmamız lazım. Gerekirse 11´e 10 kişi oynamaya hazırlıklı olmalıyız. Bu maç bizim kırmızı kart gördüğümüz 5´inci maç oldu. Trabzonspor güçlü bir takım, son şampiyon. Taraftarlar takımlarının galip gelmesinde yardımcı oldular. Layık bir taraftar desteği vardı ama yineliyorum bu hafta bittiğinde ligdeki pozisyonumuz kaybedecek miyiz bilmiyoruz. Trabzonspor ligde iddialı olduğunu gösterdi. Bu çok çekişmeli ve dengeli bir lig" ifadelerini kullandı.
"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMESİNİ BİLECEKSİNİZ"
Fikstür sıkışıklığını değerlendirmesi istenen Jesus, "Eğer üst seviye bir takım olmak isti toysanız, hem kendi liginizde, hem de şampiyonlar ligi ve Avrupa ligi gibi arenalarda mücadele etmeyi bilmelisiniz. Bu durum Fenerbahçe için geçerli. Avrupa Ligi´nde son 16´dayız, ligde de şampiyonluk için savaşıyoruz. Bugün aldığımız mağlubiyet gibi mental anlamda etkilemeyecek. Bugün sadece 3 puan kaybettik. Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmesini bileceksiniz. Salı günü galibiyet almaya çalışacağız. Bu sezon 5-6 takım sonuna kadar şampiyonluğu kovalayabilir, Fenerbahçe de bu takımların arasında" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Jorge Jesus'un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-24 23:01:39

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