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Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışındadır


Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12´inci adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız taktirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ahmet Ağaoğlu açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2022-12-24 23:06:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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