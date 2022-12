Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Salim SARIKOÇ /TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 14´üncü haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, Enis Bardhi, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: HAK EDEREK GALİP GELDİK

Karılaşma sonrası konuşan Uğurcan Çakır, "Bugün hak ederek galip geldik. Takım arkadaşlarımla hep birlikte iyi mücadele ettik. Fenerbahçe'nin artılarını, eksileri biliyorduk; bunlar üzerinde idmanlarımızı yaptık. Çok şükür galip gelen taraf olduk. Arkadaşlarımızın, taraftarlarımızın yüreklerine sağlık, bugün harikaydılar. İstediklerimizi sahaya iyi yansıttık, oyun disiplininden hiç kopmadık. Bu da bize rahat bir galibiyet getirdi. Bu tür maçların motivasyonu yüksek oluyor. Herkes motiveydi" dedi.

"BİRLİKTE BÜYÜK BİR TARİH YAZDIK"

Çakır, maç sonu saha ortasında takımla birlikte kol bastılı sevinçlerine ilişkin soruya "Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Geçen sene onlarla birlikte büyük bir tarih yazdık. Bugün harikaydılar her maç onları yanımıza bekliyoruz. İnşallah onlar gelmeye biz de galip gelmeye devam ederiz" yanıtını verdi.

"ZOR KURTARDIM KENDİMİ"

Maçta hava topuna müdahalesi sonrası yere düşüşüne ilişkin soru üzerine Çakır, "Çok önemli bir şey olmadı. Biraz belim ağırdı. Boynumun üzerine düşüyordum; zor kurtardım kendimi. Şuan bir şeyim yok" diye konuştu.

BARDHI: ÇOK MUTLUYUZ

Zirve için mücadele edeceklerini belirten Enis Bardhi, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Her maç için mücadele ediyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

BARTRA: MAÇI GOL YEMEDEN BİTİRDİK

Marc Bartra da, "Dünya Kupası arasında takım olarak çok iyi çalışıp, hazırlandık. Bugün kazandığımız 3 puanı hak ederek kazanmamız beni ayrı mutlu ediyor. Çok iyi çalışmanın maçın skoruna etki edeceğini çok iyi biliyorduk. Çok gol atan bir rakibimiz vardı ama biz maçı gol yemeden bitirdik" ifadelerini kullandı.

BAKASETAS: ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İSTİYORUZ

Anastasios Bakasetas, "Trabzonspor'un hedefinde her zaman birinci olmak var. Sezonun belki de en önemli karşılaşmalarından biri olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Bizim için zor bir maçtı, kazanmak önemliydi. Herkes çok konsantre oldu, çok iyi takımları çok iyi hocaları var. Bizim de sahneye çıkmamız gerektiğini, bizi de unutmamalarını göstermek için sahaya çıktık. Bu sene de şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" dedi.

TREZEGUET: TAKIM HARİKAYDI

Karşılaşmanın son golünü kaydeden Mahmoud Trezeguet ise "Tüm takım harikaydı, herkes çok iyi mücadele etti. Taraftarımız da bizi destekledi. Umarım bu şekilde oynayıp bize destekleri sürer. Bu şekilde tekrardan şampiyonluğu elde ederiz. Takım için mücadele ettim, takıma yardım etmeye çalıştım. Tribünlerin dolu olduğunu gördüğümde taraftarlarımızın evlerine mutlu gitmelerini istedim. Çok şükür ki bunu başardık" dedi.

