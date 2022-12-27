Trabzonspor, İstanbul´a gitti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonspor, Süper Lig´de yarın karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul´a hareket etti.

Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Fatih Karagümrük ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan oyuncular saat 16.00´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla İstanbul´a hareket etti.

Trabzonspor´un Fatih Karagümrük kafilesinde; Mountassir Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ile tedavileri süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan yer almazken, U19 takımından yükselen ve A takıma hızla adapte olan genç oyuncu Arif Boşluk ile uzun süreli sakatlıktan kurtulan Edin Visca ise kafilede yer aldı.

Trabzonspor´un 23 kişiden oluşan kamp kafilesinde şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Edin Visca, Djaniny Semedo, Maxi Gomez, Umut Bozok, Naci Ünüvar"DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-12-27 16:09:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.