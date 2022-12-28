Paris'te öldürülen üniversiteli Akın'ın cenazesi Trabzon'da (2)

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Fransa'nın başkenti Paris'te kimliği belirsiz saldırganın okul çıkışı evine giderken sokakta başından vurup öldürdüğü Akın Genç için memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'ndeki Köknar Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede, baba Asım Genç ile oğulları Ersin ve Aşkın Genç ve diğer aile fertleri taziyeleri kabul etti. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile çok sayıda kişi cenazeye katıldı. Akın Genç'in cenazesi, dualarla aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk Başar/Aleyna KESKİN

2022-12-28 14:16:01



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