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Yolculara 'yanan uçak' fotoğrafı atılan uçakta, tahliye anonsu kamerada

DHA

Yolculara 'yanan uçak' fotoğrafı atılan uçakta, tahliye anonsu kamerada


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'dan İstanbul'a gidecek olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta, yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulamasıyla havada yanan uçak fotoğrafı yolladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İsrail uyruklu A.M.R. (34), serbest bırakıldı. İfadesinde, herkesten özür dileyen A.M.R.´yi yan koltuktaki diğer yolcuların, paniğe yol açan paylaşımı yapmaması için uyardığı belirlendi. Uçakta tahliye anonsu ve sonrasında yaşananlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
Trabzon Havalimanı'nda, dün saat 16.40'da, Trabzon-İstanbul seferi gerçekleştirecek olan THY'ye ait Boeing 737 uçağındaki İsrail uyruklu A.M.R., uçuş öncesi yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulamasıyla, havada yanan uçak fotoğrafı yolladı. Panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi. Aprona güvenlik güçleri çağırıldı, uçak da güvenli park alanına çekildi. Şüpheli A.M.R. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi. Bomba imha uzmanları, uçakta arama yaptı, herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanmadı. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelip, durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.
ÖZÜR DİLEDİ
Turistik gezi amaçlı kente gelen ve ifadesinde, "Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım. Böyle bir olumsuzluğa neden olduğum için herkesten çok özür dilerim" dediği belirtilen şüpheli, işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.M.R., başka uçakla İstanbul'a gitti.
YANINDAKİLER UYARMIŞ
Tedirginlik yaşanan havalimanında polis, yabancı uyruklu şüphelinin yanı sıra bazı yolcuların da ifadelerine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre; planlanan uçuşta rötara neden olan şüphelinin, yan koltuktaki diğer yolcular tarafından, paniğe yol açan paylaşımı yapmaması için uyarıldığı öğrenildi.
UÇAKTA TAHLİYE ANONSU KAMERADA
Öte yandan, kalkış için son hazırlıklar yapılan uçağın içinde bahse konu paylaşım sonrası yaşananlara dair, yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü ortaya çıktı. Yolcuların koltuklarından kalkıp uçağı tahliye etmeye çalıştığı anların yer aldığı görüntüde; "Güvenlik sebebi problemiyle, bütün yolcuların uçağı terk etmesini rica ediyoruz. Detaylı bilgileri yer personelimiz verecektir. Operasyon normal şekilde yürüyene kadar, sizleri burada bekliyor olacağız" diye uyarı anonsu yapıldığı duyuluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURANSelçuk BAŞAR-Selay SAYKAL
2022-12-29 14:08:55

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