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Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu

DHA

Trabzon'da 1461 öğrenci tribünde kitap okudu


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan 1461 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her zaman her yerde okuyoruz' projesi kapsamında Trabzonspor Kulübü Akyazı Stadyumu'nun tribünlerinde kitap okudu.
Ortahisar ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Her zaman her yerde okuyoruz' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Her maçta binlerce taraftarın ağırlandığı Trabzonspor Kulübü Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda tribünler, Trabzon'un fethinin de tarihi olan 1461 öğrencinin katılımıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğinde öğrencilerle doldu. Bütün mekanlarda ve tüm zamanlarda kitap okunabileceğini gösterme amacıyla etkinliğe katılan öğrenciler, önce kitap okudu sonra şarkılarla eğlendi.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Murat Ali Şahin, "Milli Eğitim İl Müdürümüz Burak Fettahoğlu, 'Okursuz kütüphane kalmasın' diye bir proje başlattı. Bu proje Trabzon'da çığ gibi büyüdü hatta Türkiye çapında da duyulur oldu. Biz de Trabzon'un en kalabalık okullarından biriyiz. 1461 öğrencimizle bugün buradayız. Trabzon halkının, Trabzon çocuklarının kitap okumaya, okula, tribüne, spora olan ilgisini harmanlayıp burada tüm Türkiye'ye göstermek istedik. Bu yüzden 'Her zaman, her yerde okuyoruz' cümlesi bizim sloganımız oldu. Bir sonraki Trabzonspor maçında taraftar grupları biletlerini öğrencilerimize aktaracaklar. Çocuklarımız maç esnasında kitap okuyacaklar ve tüm Türkiye'ye çok güzel bir görüntü verecekler" diye konuştu.
'TARAFTARIN HEYECANLA MAÇ İZLEDİĞİ YERDE HEYECANLA KİTAP OKUDUK'
Okulun 5'inci sınıf öğrencilerinden Melahat Efsa Turan, "Burada tribünde Trabzonspor taraftarları heyecanla maç izlediler. Biz de şimdi burada heyecanla kitap okuyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Her yerde ve her zamanda kitap okunabileceğini göstermek istedik. Bu arada bana okuma sevgisini aşılayan ilk öğretmenim Ayça Candeğer'e teşekkür ederim" dedi.
7'nci sınıf öğrencisi Cemre Altıner de "Daha önce stadyuma hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Burada kitap okumak da çok güzeldi. Bizim için güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.
Elvin Altuntaş ise "Her yerde kitap okunabilir. Bunu böyle bir etkinlikle göstermek bizim için güzel oldu. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Tribünde kitap okumak çok güzel bir duyguydu. Taraftarı olduğumuz Trabzonspor takımının tribünlerini kitaplarla şenlendirdik" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN
2022-12-30 14:32:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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