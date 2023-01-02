Tekneden düşen balıkçı boğuldu

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Aleyna KESKİN/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat içesinde balık avladığı teknesinden dengesini kaybederek denize düşen amatör balıkçı Şevki Markal (48), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat Limanı'nda meydana geldi. Amatör balıkçı Şevki Markal, balık avı için tek başına limandan ayrıldığı teknesinden bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, düştüğü denizde kayboldu. Liman açıklarında teknenin boş olduğunu fark eden çevredeki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerce denizde yapılan aramada, tekneye yaklaşık 20 metre uzaklıkta Markal´ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden kıyıya çıkarılan Markal´ın cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılan Markal´ın cenazesi, ikindi vakti ilçede toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN

2023-01-02 13:32:09



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