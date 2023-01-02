Tekneden düşen balıkçı boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekneden düşen balıkçı boğuldu

DHA

Tekneden düşen balıkçı boğuldu


Aleyna KESKİN/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat içesinde balık avladığı teknesinden dengesini kaybederek denize düşen amatör balıkçı Şevki Markal (48), hayatını  kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat Limanı'nda meydana geldi. Amatör balıkçı Şevki Markal, balık avı için tek başına limandan ayrıldığı teknesinden bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, düştüğü denizde kayboldu. Liman açıklarında teknenin boş olduğunu fark eden çevredeki balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekiplerce denizde yapılan aramada, tekneye yaklaşık 20 metre uzaklıkta Markal´ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizden kıyıya çıkarılan Markal´ın cesedi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılan Markal´ın cenazesi, ikindi vakti ilçede toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN
2023-01-02 13:32:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Giresunspor´a 5 eksikle hazırlanıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor´a 5 eksikle hazırlanıyor
Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Enis Bardhi: Savaş devam ediyor
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, başarılı olacaklarına inanıyor:
YEREL HABERLER Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, başarılı ...
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde devlet nişanı verildi
YEREL HABERLER Trabzonspor'un oyuncusu Marek Hamsik'e ülkesinde ...
Trabzon'da denize açılan amatör balıkçı ölü bulundu
YEREL HABERLER Trabzon'da denize açılan amatör balıkçı ölü bulundu
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam ...
Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, özel gereksinimli ...
(Görüntülü) ÖNAL: TÜRKİYE YÜZYILI?NA 400 BİN KİLOMETREYİ AŞAN FİBER ALTYAPIMIZLA GİRİYORUZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖNAL: TÜRKİYE YÜZYILI?NA 400 BİN ...
Önal: Türkiye Yüzyılı´na 400 bin kilometreyi aşan fiber altyapımızla giriyoruz
YEREL HABERLER Önal: Türkiye Yüzyılı´na 400 bin kilometreyi aşan ...
Türk Telekom CEO'su Önal, yeni yıla saha çalışanlarıyla birlikte girdi
YEREL HABERLER Türk Telekom CEO'su Önal, yeni yıla saha ...
Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, yeni yıla saha çalışanlarıyla birlikte girdi
YEREL HABERLER Türk Telekom Üst Yöneticisi Önal, yeni yıla saha ...
Trabzon Valisi Ustaoğlu, uygulama noktalarında görev başındaki personeli ziyaret etti
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu, uygulama noktalarında görev ...
Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Mekke'nin Fethi'nin 1392'nci yıl dönümü ...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni yıl mesajı:
YEREL HABERLER Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni ...
Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ten yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ten yeni yıl ...
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşına hareketli girecek
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşına ...
Trabzonspor, 2022'de şampiyonluk hasretini sonlandırdı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 2022'de şampiyonluk hasretini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.