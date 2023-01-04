Kouassi Çin´e geri dönüyor



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´un VavaCars Fatih Karagümrük´e kiraladığı Jean Evrard Kouassi, eski takımına geri dönüyor.

Trabzonspor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük´e kiraladığı Jean Evrard Kouassi´yi maliyetleri düşürme ve yabancı kadrosunu hafifletme amacıyla eski takımı Wuhan Zall´a geri göndermeye hazırlanıyor. Çin ekibiyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken ayrılığın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

MAAŞINI TRABZONSPOR ÖDÜYORDU

Bordo mavili takıma geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. İstenilen verim alınamadığı için sezon başında Fatih Karagümrük´e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu. Kouassi´nin gönderilmesiyle ekonomik olarak eli rahatlayacak olan bordo mavililerde devre arasında yeni ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-04 22:10:22



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