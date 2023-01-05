Uydu fotoğrafı ile arsa satışında 'kapora' dolandırıcılığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uydu fotoğrafı ile arsa satışında 'kapora' dolandırıcılığı

DHA

Uydu fotoğrafı ile arsa satışında 'kapora' dolandırıcılığı


Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, e-Ticaret sitesinde 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdikten sonra 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil" dedi.
İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı. Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.
'İLANI KALDIRINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'
Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark etti. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum" dedi.
'GÜZEL BİR ARSA ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'
Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan Çan, "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil. İlanlarda lokasyona göre fiyatı makul tutuyorlar, istediği rakamlar da depozito olarak çok büyük meblağlar değil. Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum, maalesef dolandırıldım. Muhtemelen benim gibi bu ya da benzer arsa için kaparo yatıranlar vardır" diye konuştu.   
'İLANLARI KALDIRMAMALARI TAZMİNAT SEBEBİ'
Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi. Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-05 09:33:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kouassi Çin´e geri dönüyor
YEREL HABERLER Kouassi Çin´e geri dönüyor
Trabzon'da, sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da, sağlık çalışanlarının çektiği ...
Trabzon'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Trabzon'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
(Görüntülü)KALDIRIMDA OTURARAK SERVİS BEKLEYEN EREN&#039;E ÖZEL DURAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)KALDIRIMDA OTURARAK SERVİS BEKLEYEN ...
Kaldırımda oturarak servis bekleyen Eren'e özel durak
YEREL HABERLER Kaldırımda oturarak servis bekleyen Eren'e özel durak
Trabzon Büyükşehir Belediyesi down sendromlu Eren'in evinin önüne durak yaptı
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi down sendromlu Eren'in ...
TKDK Trabzon'da 2022'de yaklaşık 55 milyon lira hibe desteğinde bulundu
YEREL HABERLER TKDK Trabzon'da 2022'de yaklaşık 55 milyon lira hibe ...
Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde matematik sınıfı açıldı
YEREL HABERLER Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde matematik sınıfı ...
KTÜ'de açığa alınan profesör: Ötekileştiren bir duruşum olmamıştır
YEREL HABERLER KTÜ'de açığa alınan profesör: Ötekileştiren bir ...
Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'den geçen yıl 1 milyar 446 milyon ...
Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek
Eşi rahatsızlanınca fırının başına geçen kadın işin ustası oldu
YEREL HABERLER Eşi rahatsızlanınca fırının başına geçen kadın işin ...
Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak
YEREL HABERLER Trabzon Üniversitesine 42 akademisyen alınacak
(Görüntülü)- KARADENİZ&#039;İN EN UZUN TELEFERİĞİ, 4 YIL SONRA ÇALIŞTIRILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KARADENİZ'İN EN UZUN TELEFERİĞİ, 4 ...
Karadeniz´in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra çalıştırılıyor
YEREL HABERLER Karadeniz´in en uzun teleferiği, 4 yıl sonra ...
Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tarihi belirlendi
YEREL HABERLER Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları ...
Başörtülü intörn doktoru ameliyata almadığı iddia edilen profesör, açığa alındı
YEREL HABERLER Başörtülü intörn doktoru ameliyata almadığı iddia ...
Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye girişine izin verilmediği iddiası
YEREL HABERLER Trabzon'da başörtülü ön hekimin ameliyathaneye ...
Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam ...
Karadeniz Teknik Üniversitesine 26 akademisyen alınacak
YEREL HABERLER Karadeniz Teknik Üniversitesine 26 akademisyen ...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentileri karşılayamıyor
YEREL HABERLER Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'daki ikinci döneminde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.