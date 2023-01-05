Trabzonspor ve Başakşehir´den 2´nci Lig ekibine transfer

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) TFF 2´nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Trabzonspor´dan Anıl Türkmen ile Başakşehir´den Enes Karakuş´u kadrosuna kattı.

TFF 2´nci Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir´in forvet oyuncusu Enes Karakuş ile Trabzonspor´dan Anıl Türkmen´i renklerine bağladı. 19 yaşındaki savunma oyuncusu Anıl Türkmen yeni takımına 4.5 yıl süreyle transfer olurken, 22 yaşındaki Enes Karakuş ise sezon sonuna kadar 1461 Trabzon FK´da forma giyecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-05 16:02:07



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