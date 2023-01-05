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Trabzonspor - Giresunspor: 3-0

DHA

Trabzonspor - Giresunspor: 3-0


Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA)STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Altan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis (Dk. 80 Hamsik), Bardhi (Dk. 60 Naci), Bakasetas (Dk. 73 Doğucan), Abdülkadir, Trezeguet (Dk. 80 Lahtimi), Gomez (Dk. 73 Djaniny)
BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper (Dk. 77 Talha), Mejia (Dk. 78 Murat Cem), Campuzano, Görkem (Dk.58 Rahmetullah), Kuwas (Dk. 78 Doğan Can), Serginho (Dk. 34 Savicevic), Bajic
GOLLER: Dk. 29 Bajic (k.k.), Dk. 69 Gomez, Dk. 75 Doğucan (Trabzonspor) 
SARI KARTLAR: Siopis, Gomez (Trabzonspor) Arias, Murat Cem (Bitexen Giresunspor)Süper Lig´in 17´nci haftasında Trabzonspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu skorla bordo mavililer ligdeki puanını 29´a yükseltti.
17´nci dakikada sol kanattan rakip kaleye ilerleyen Trezeguet, ceza sahası içindeki Bakasetas´a geri pas verdi. Sol köşede bulunan Bakasetas´ın kalenin sağına doğru vuruşunda top kaleci Onur´un eline çarparak dışarı çıktı.
27´nci dakikada sol kanattan Larsen´i çalımlayarak ceza sahasına giren Serginho´nun kaleye doğru vuruşunda topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Cezası dışındaki Görkem´in geri dönen topa vuruşunda kaleci Uğurcan topu sahip oldu.   
29´uncu dakikada Trabzonspor´dan Bardhi´nin kullandığı köşe vuruşunda top Giresunsporlu Bajic´in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-0.
38´inci dakikada orta sahadan ilerleyen Abdülkadir´in sol kanattaki Trezeguet´e pas verdi. Ceza sahasına ilerleyen Trezeguet´in vuruşunda top kaleci Onurcan´da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
57´nci dakikada sol kanatta Bardhi, topu geride bekleyen Eren´e gönderdi. Eren´in pas verdiği orta alandaki Gbamin´in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
69´uncu dakikada Bakasetas kalenin uzak köşesine köşe vuruşu kullandı. Kale önünde solda bulunan Trezeguet´in kafa vuruşunda top kaleci Onurcan´a çarparak çizgiden geri döndü. Kale önündeki Gomez´in sol ayağıyla vuruşunda gol ağlara gitti: 2-0.
75´inci dakikada Trabzonspor'un kullandığı taç atışında sağ kanattaki Djaniny topla ceza sahasına doğru ilerledi. Rakiplerinden sıyrılan Djaniny ceza sahası önündeki Doğucan´a topu gönderdi. Djaniny´in asistinde topla buluşan Doğucan´ın vuruşunda top filelerle buluştu: 3-0.  
Karşılaşma, Trabzonspor´un 3-0 galibiyetiyle tamamlandı.
TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI
Süper Lig´de 22 maçtır sahasında yenilmeyen Trabzonspor, Giresunspor müsabakasından da galip ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
SAKATLAR NEDENİYLE ROTASYON
Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Karagümrük maçında alınan ağır mağlubiyet ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Giresunspor müsabakasında sakatlık nedeniyle Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ile kırmızı kart cezalısı olan Marc Bartra kadroda yer almadı. Kadroda ve mevkilerde değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Bartra´nın yerine sağ stoperde Gbamin´e şans verirken sahada 4-1-3-2 dizilimiyle çıktı.
GOMEZ ALANYASPOR MAÇINDA CEZALI
Trabzonspor´da kart sınırında bulunan Maxi Gomez, Giresunsporlu Savicevic´e yaptığı faul sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Takımın golcülerinden Gomez gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
DOĞUCAN İLKİNİ YAŞADI
Trabzonspor´a sezon başında transfer olan ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Doğucan Haspolat, karşılaşmanın 73´üncü dakikasında Bakasetas´ın yerine oyuna girdi. Doğucan, sahada topla buluştuğu ilk anda kale önündeki vuruşunda takımının üçüncü golünü attı. 22 yaşındaki önlibero, bordo mavili formayla çıktığı 6´ncı maçında ilk golünü Giresunspor filelerine göndermiş oldu.
TRABZONSPOR PELE´Yİ UNUTMADI
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden `siyah inci´ ve `taçsız kral´ lakaplı dünyaca ünlü futbolcu Pele için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
EREN BÜLBÜL İÇİN TEZAHÜRAT
Takımlarını yalnız bırakmayan Giresunspor taraftarları tribünde takımlarını desteklerken; şehit Eren Bülbül´ün anısına "Eren ölmedi kalbimizde yaşıyor, iyi ki varsın Eren" tezahüratlarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-05 22:25:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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