Trabzonspor - Giresunspor maçının ardından

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Süper Lig´in 17´nci haftasında oynanan Trabzonspor Bitexen Giresunspor müsabakası, bordo mavililerin 3-0 galibiyetiyle sona erdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş karşılaşma sonrası konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor karşısında alınan 3 gollü galibiyeti, "Rakibimiz bu yörenin takımı. Hakan hocayla birlikte önemli iller yapıyorlar. Belli bir oyun stratejileri var ve bunu iyi uyguluyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe´yi İstanbul´da yenmişler. Fatih Karagümrük karşısında dramatik, talihsiz bir gün yaşadık. Bu oyunun içinde bunların olduğunu düşünüp o maçın üzerinde çalışıp yeni başlangıçlar yapmak için hazırlandık. Sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Diamond modelini uyguladık, oyuncu profilleri de ona uygundu. Diamond modeliyle oyuna başladık. Oyunu ilk yarı itibariyle koparabilirdik. Topa daha fazla sahip olabilirdik. Rakip geçiş kovalamak için bekliyordu. Doğru organizasyonu yaparsan oyun bir şekilde seni ödüllendirir. Oyunda ikinci golü bulduktan sonra zihinsel rahatlama oldu. Mevcut ve sonradan oyuna giren oyuncuların katkısı son derece önemliydi. Kaptanın oyuna her başlangıcı bizi öteki kaleye götürdü. Abdülkadir baskı yapıyordu. Marek oyuna 80´inci dakikada girip organizasyona sadık kalıp katkı sağladı. Naci hastalıktan çıktı, oyuna girdiğinde takıma katkı sağladı. Bugünkü karşılaşma seri galibiyetlerin başlangıcı için önemli bir galibiyetti" dedi.

"OYUNDA TESLİM OLMAMIZ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Sahasında 2 yıla yaklaşan yenilmezlik serisine rağmen deplasmanda yaşanan mağlubiyetleri karşılaştırması istenen Avcı, "Sezon başından beri çok sakatlıklarımız oldu. Visca´dan sezon başından beri faydalanamıyoruz. Ligin en kaliteli oyuncularından birisinin aşil tendonu koptu. Geçen sene şampiyon olan takımla Süper Kupa´ya çıktığımda kupayı alan oyuncu ertesi gün burada değildi. Başka bir şehre gittiğinde bile adaptasyon uzun süre alıyor. Oyuncu sirkülasyonu olunca zaman kaybı oldu. Türkiye liginin son 2 şampiyonlarına baktığımda ve bu haftalarla karşılaştırıldıklarında Trabzonspor hepsinin önünde ve iyi durumda. Bizi geçen hafta üzen maçta, oyunda 2-1´den sonra 10´a 10 iken oyunda teslim olmamız beni çok üzdü. Trabzonspor 2 buçuk senede toplam kaç tane maç kaybetti?" diye konuştu.

"NACİ 2 GÜN HASTANEDE KALDI"

Oyun sistemini kadrodaki oyuncuların durumuna bağlı olarak değişeceğini belirten Avcı, "Rakibe, kendimize ve elimizdeki oyuncu profiline göre değişecek. Naci `diamond´ sisteminde içerde de dışarda da oynayabiliyor. Naci 10 gündür serum aldı, 2 gün hastanede kaldı. Bademciklerinde problem vardı, süresini ona göre planladık. Lahtimi´nin de pasaport sorunu vardı, kampta 1 hazırlık maçı dahi oynatamadık. Onun da sürecini zaman zaman vereceğiz. Naci önemli bir oyuncu, oyuna girdiğinde oyun tam ona göreydi. Zamanını doğru şekilde şekilde planlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİLDİR"

Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen goldeki hakem hatası sonrası VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgisi soruyu yanıtlayan Avcı, "Bunu konuşmaya devam edeceksek Türk futbolunun esas sorunlarını konuşmamış oluyor. Bu benim yorum yapacağım bir durum değil. Federasyon ve MHK´yi ilgilendirir. Benim için kazanmak için her yol mübah değildir" dedi.

"1 GÜNLÜK MAÇLA BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR"

Kadroda yeterli performans alınamayan yabancı oyuncuların durumları ve kulübün maaş bütçesinin düşürme kararına yönelik planları sorulan Avcı, "Trabzonspor yarışmak ve yarışırken de üretmek zorunda. Diğer taraflar gibi değiliz biz. Bu tür oyunculara yatırım yapıp doğru zamanda doğru planlamayla kullanmak istiyoruz. Bu iş performans işi. Benim için ekibim ve oyuncu için de böyle. Performans ve katkı sağlayanlara kapımızı açacağız. Uzun süreli performans vermeyen oyuncunun planlamasını ona göre yapacağız. 1 günlük maçta bir şey değişmiyor. Bu iş süreklilik istiyor" ifadelerini kullandı.

KELEŞ: YENEMESEK DE YENİLMEMEK İSTİYORDUK

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de "Maçı kazanmak istiyorduk kazanamasak da puan almak önemliydi. İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. 2 senedir içerde mağlup olmayan bir Trabzonspor´u yenemesek de yenilmemek istiyorduk. Çıkarken yakaladığımız pozisyonlar vardı onları sonuçlandıramadık kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

"TARAFTARLARA GALİBİYET VEREMEDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Gelecek hafta oynayacakları Ümraniyespor maçına çalışacaklarını belirten Keleş, "İlk 70 dakikada oynadığımız oyun olumluydu fakat 2 tane duran toptan yediğimiz gol bizi sıkıntıya soktu. Çok çalışmamıza rağmen Trabzon´un en güçlü yönlerinden birisi bu. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim için git gele döndü kopmuştu, üzgünüz. Önümüzde Ümraniye maçı var. Onu kazandığımız zaman istediğimiz puanlara ulaşmış olacağız. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. onlara galibiyet veremediğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

"TRABZONSPOR DESTEK VERİRSE TRANSFER YAPMAK İSTERİZ"

Sergio´nun ağrıları olduğu için oyundan aldığını söyleyen Keleş, "Sergio zaten 2 gündür tedavi görüyordu. 30 dakika oynaması bile bizim için iyiydi. Belinde bir problem var. Umarım Ümraniye maçına yetişir. Rakibimiz Trabzonspor ile ağabey kardeş ilişiklerimiz çok iyi. Bu ilişkilerin yıllarca devam edeceğini temenni ediyorum. Kulübümüzün transferde biraz problemleri var. Önce bunu çözmeliyiz. Eğer çözersek ve Trabzonspor da bize destek verirse transfer yapmak isteriz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdullah Avcı ve Hakan Keleş açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-05 23:38:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.