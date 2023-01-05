Trabzonspor'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi



Fatih TURAN Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 17´nci haftasında sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'da Maxi Gomez ve Jean-Philippe Gbamin açıklamalarda bulundu.

Karılaşma sonrası konuşan Maxi Gomez, "Hem savunma hem hücum anlamında güzel bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Arkadaşlarım gerçekten iyi bir mücadele verdiler. 9 numara yani santrafor oyuncularını en mutlu eden şey tabi ki takıma katkının yanında gol atmak; ben de gol atarak, takıma katkıda bulunmak istiyorum. O pozisyonda top aslında 2 defa bana geldi aslında iyi de kafa vuruşu yaptığımı düşünüyorum ama kaleci de iyi kurtarışlar yaptı. Üçüncü top geldiğinde arka direkte bekledim bende; golü atabilmiş oldum. Çünkü gol atamadığınız her an insanı biraz kızdırır. Santrafor oyuncusu mutlaka golü yapmak ister. Gol attığım için çok mutluyum. Ama daha da mutlu eden şey takıma katkıda bulunmak" dedi.

GBAMİN: İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK

Bordo mavililerin orta saha oyuncusu Jean-Philippe Gbamin de önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün önemli bir maçtı, galibiyet almamızda aynı zamanda önemliydi. Başlangıçtan sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik ve 3 puanı aldık. İyi oynadım diye kendimi iyi hissediyorum. Nerede oynarsam fark etmez. Maksimum vermeye çalışıyorum. Genel itibariyle iyi oynadığımızı ve iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü gol yemeden de bitirdik maçı; bütün avantajı da ele geçirdik. Ondan sonraki bütün aksiyonlarda bizim avantajımıza ilerledi zaten. Sonra da ikinci ve üçüncü gol geldi" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maxi Gomez'in açıklamaları

Jean-Philippe Gbamin'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2023-01-05 23:39:38



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