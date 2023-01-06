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Karadeniz'de 23 geçirgen tersip bendi taşkınları önledi

DHA

Karadeniz'de 23 geçirgen tersip bendi taşkınları önledi


Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde taşkınların önüne geçilebilmesi için 23 noktaya uygulanan, alt kısmı kum ve çakıl gibi rüsubatı tutan, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu nesneleri tuzaklayan yarı geçirgen tersip bentleri dere yataklarının tıkanmasını ve taşkınları önledi. Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, "Zorlu coğrafyada özellikle yukarı havzalarda inşa ettiğimiz tersip bentleri ile sel tırmığı ve moloz bariyerlerinin aşırı yağışlarda başarıyla çalıştığını gözlemledik" dedi.
Karadeniz'de şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan, can ve mal kaybına neden olan taşkınların önüne geçilebilmesi için çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede `Yarı Geçirgen Tersip Bendi' modelini hayata geçiriyor. Tersip bendinin alt kısmı kum ve çakıl gibi rüsubatı tutacak, üst kısmı ise ağaç, kök, dal gibi yüzücü odunsu materyalleri tuzaklayarak derelerin tıkanmasını ve taşkınları önleyecek. Bölgede 23 noktaya uygulanan yarı geçirgen tersip bentleri ile sel tırmığı ve moloz bariyerleri sayesinde dere yataklarının tıkanması ve taşkınlar önledi. 
`MÜHENDİSLİK SINIRLARIMIZI ZORLUYORUZ´
DSİ Trabzon Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, bölgenin çok zor coğrafya ve iklim koşullarına sahip olduğunu belirterek "Sel ve taşkınlara karşı mücadele yürütürken elbette ki mühendislik sınırlarını bazen zorluyoruz. Doğada bizim sınırlarımızı zorluyor. Biz bu mücadeleyi doğayla uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. İklim şartları, topoğrafik zorluklar, jeolojik yapı, kıyı oyulması bunlar doğal nedenler olarak görülmekle birlikte kontrolsüz kazılar, ormanlık alanların dönüştürülmesi ve drenaj yetersizliği bunlar da insan faktörünün de etkili olduğunu göstermekte. Biz elbette yaşadığımız taşkınların niteliğine göre farklı uygulamalara da geçiyoruz. Özellikle son yıllarda yaşadığımız taşkınlarda sadece su değil suyun haricinde gelen malzemeler bizim hesaplarımızı bizim matematiğimizi karıştırıyor. Dolayısıyla bunları yukarıda tutmak için de faaliyetlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu.
`TERSİP BENTLERİ BAŞARIYLA ÇALIŞTI´
Bölgede 23 geçirgen tersip bendinin işletmeye alındığını kaydeden Kılıçaslan, "Bent yapmamız gereken ancak coğrafi koşullarından topoğrafik koşullarından ötürü yapamadığımız yerlerde moloz bariyeri seçeneğimizi de kullanıyoruz. Taşkın kontrolünün en önemli ve öncelikli yapıları yukarı havzada alınacak rüsubat kontrol yapılarıdır. Bu kapsamda yağmuru taştığı yerde değil düştüğü yerde tutmak amacıyla taşkın kontrol projelerimizi muhtevasında yer alan çok sayıda klasik tersip bendi, geçirgen tersip bendi, sel tırmığı ve moloz bariyerleri inşa edilmektedir. Karadeniz´in zorlu coğrafyasında özellikle yukarı havzalarda inşa ettiğimiz tersip bentleri ile sel tırmığı ve moloz bariyerlerinin aşırı yağışlarda başarıyla çalıştığını gözlemledik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2023-01-06 09:40:31

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