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Trabzon'da katlı otoparka tünelli bağlantı

DHA

Trabzon'da katlı otoparka tünelli bağlantı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan, 5 katlı ve 550 araç kapasiteli otoparka ulaşım, Karadeniz Sahil Yolu'na direkt bağlantı için kazılan 20 metrelik tünelle sağlanacak. Sürücüler, kent merkezi trafiğine girmeden otoparka ulaşabilecek.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki tarihi İskender Paşa Cami'nin yanına yaptırılan; içinde seyir terası, kafe ve yaşam alanlarının yer aldığı proje kapsamında 550 araç kapasiteli ve 5 katlı otopark için çalışmalar sürüyor. Projede; araçların kent merkezi trafiğine karışmadan, Karadeniz Sahil Yolu'na direkt bağlanması için değişikliğe gidildi. 9 bin 600'den 12 bin 31 metrekareye çıkarılan proje alanındaki otoparkta kazıyla tünel elde edildi. Nadir görülen 20 metrelik tünelle otoparkı kullanacak sürücüler, şehir trafiğine girmeden sahil yoluna direkt giriş-çıkış yapabilecek.
'ÇÖMLEKÇİ'YE TÜNELLE BAĞLANDI'
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve inşaat yüksek mühendisi Murat Öztürk, alanın şehir merkezinde bulunduğunu ve değerli yer olduğu için çok fonksiyonlu kullanılması gerektiğini belirterek, "Meydan katlı otopark projemiz 'yap, işlet, devret' usulüyle 29 yıllığına ihale edildi. Bunun 3 yılı yapım, 26 yılı işletme modeli olarak süreç yürütüldü ve yönetildi. İlk ihaleye çıktığımızda, zemin ve 4 bodrum kat imalatı oluşturulmaktaydı. Akabinde işi aldıktan sonra yüklenici firma da gerekli proje çalışmasını yaptı. Çömlekçi ile bağlantısı, meydan trafiğini rahatlatması, fonksiyon anlamında ciddi şekilde şehirde bir trafik rahatlığına sebep olacağından iyi bir fizibilite çalışması yapılarak projede 1 kat daha aşağıya inildi. Bodrum katın çıkışı Çömlekçi bağlantısına bir tünelle birlikte sağlandı" diye konuştu.
'BU PROJENİN BİLDİĞİMİZ ÖRNEĞİ YOK'
Proje hakkında bilgiler veren Öztürk, "Bu projeyle meydana gelmek isteyenler araçlarıyla meydana çıkmadan, o trafiğe katılmadan, Karadeniz Sahil Yolu'ndan otoparka girip buradan asansör yardımıyla meydana rahatlıkla ulaşacaklar. Yine çıkışta tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanabilecekler. Bu projenin bildiğimiz bir örneği yok. Şehir merkezinde yaklaşık olarak 12 bin metrekare bizim inşaat alanımız. Bu kat kat düşünüldüğü zaman oldukça geniş bir alan. Toplamda 550 araç kapasiteli bir yere sahip olacağız. Şehrin merkezine tünelle bağlanılabilen bu otoparkın başka bir örneği yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-01-07 15:33:44

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