Trabzonspor, Antalya´ya gitti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Süper Lig´de yarın karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya´ya hareket etti.

Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan oyuncular saat 15.30´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla Antalya´ya hareket etti.

KADRODA 10 KİŞİ EKSİK

Antalya´da konaklayacak olan bordo mavililerin deplasman kafilesinde Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, kart cezası bulunan Maxi Gomez, tedavileri devam eden Edin Visca, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Dorukhan Toköz, lisansı çıkartılmayan Bruno Peres ile hakkında transfer iddiaları bulunan Yusuf Erdoğan yer almadı.

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Corendon Alanyaspor kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar" DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-08 16:00:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.