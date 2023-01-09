4 kanser türü ile savaşacak 2 ayrı bileşik elde edip, patentini aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 kanser türü ile savaşacak 2 ayrı bileşik elde edip, patentini aldılar

DHA

4 kanser türü ile savaşacak 2 ayrı bileşik elde edip, patentini aldılar


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) bilim insanları, 'ftalosiyanin' türevi molekülleri sentezleyip, 4 kanser türünde kötü huylu hücreleri yok eden 2 ayrı yeni bileşik ortaya çıkardı. Laboratuvar testlerinde, kanserli hücrelerin yayılmasını durdurarak sağlıklı hücrelere zarar vermediği tespit edilen bileşiklerin kanser ilaçlarında kullanılması hedefleniyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 2 bileşik için tescil aldıklarını belirten Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, "Kanserli hücrelere bizim molekülle işlem yaptığımız zaman, hücreyi öldürme oranı; klinikte kullanılan kanser ilacına göre çok daha etkin olduğunu gördük" dedi.
Kanser hastalığı için alternatif ilaçlar üzerine araştırma yapan KTÜ'lü bilim insanları, 'antikanser' özelliği bilinen 'silisyum' metali içeren 'ftalosiyanin' türevi molekülleri sentezledi. KTÜ Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu ile doktora öğrencisi Hüseyin Baş, Eczacılık Bölümü'nden Doç. Dr. Burak Barut ve Doç. Dr. Arzu Özel ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden (RTEÜ) araştırma görevlisi Turgut Keleş'in araştırmasında; akciğer, karaciğer, cilt ve meme kanseri türlerinde, kötü huylu hücreleri yok eden 2 ayrı yeni bileşik belirlendi. Laboratuvar testlerinde yapılan deneylerde bileşiklerin akciğer, karaciğer, cilt ve meme kanserinde, kanserli hücrelerin yayılmasını durdurarak, sağlıklı hücrelere zarar vermediği tespit edildi. Bileşiklerin suda kolaylıkla çözünebildiğini ve parçacıkların çözeltide kümeleşmediğini fark eden uzmanlar, kanser ilaçlarında kullanılamayan aday 2 ayrı bileşik için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptı. Uluslararası biyoorganik kimya dergisinde makaleleri yayımlanan bileşikler için patent alan uzmanlar, ayrıca uluslararası patent başvurusunda bulundu.
'KANSERLİ HÜCREYİ ÖLDÜRME ORANI MEVCUT İLAÇLARDAN DAHA ETKİN'
KTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Byıklıoğlu, "Projemizde bazı moleküller üzerinde çalıştık ve 5 farklı kanser türü olarak akciğer, karaciğer, meme, cilt ve prostat kanseri hücrelerinde yaptığımız deneylerde prostat dışındaki 4 kanser hücresinde, klinikte kemoterapi ilacı olarak kullanılan ilaçtan çok daha iyi şekilde kanser hücresini öldürdüğünü tespit ettik. Kanserli hücrelere bizim molekülle işlem yaptığımız zaman, hücreyi öldürme oranı; klinikte kullanılan kanser ilacına göre çok daha etkin olduğunu gördük. Her iki bileşiğimize de Türk Patent ve Marka Kurumu'nda ulusal patent başvurusu yapıp, ulusal patentlerimizi tescilledik. Yine her iki bileşiğimizi Avrupa'da koruma altına almak için uluslararası patent başvurusunda da bulunduk" dedi.
'AYNI BİLEŞİK 4 KANSER TÜRÜNDE DE KULLANILABİLİYOR'
Keşfedilen bileşiklerin ilaç olabilmesini sağlayacak avantajları olduğunu belirten Prof. Dr. Bıyıklıoğlu, "Bileşiklerimizin en önemli özellikleri; suda çözünebilir olmalarıdır. Eğer bulduğumuz moleküller ilaca dönüştürülebilirse; suda çözünüp, direkt olarak vücuda enjekte edilebilir. Ayrıca 'agregasyon', diğer bir adıyla kümeleşme göstermediği için de daha fazla etkinlik gösterecek. Bazı moleküllerin tek bir kanser hücresinde etkinliği vardır. Fakat bizim moleküllerimiz 4 farklı türevde etkinlik göstermesi önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Aynı bileşiği 4 farklı kanser hücresinde kullanabilirsiniz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hayvan deneyleri ile çalışmalarımız devam etmektedir. Olumlu ve iyi sonuçlar elde edeceğimizi öngörüyoruz" diye konuştu. 
'İLAÇ OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİ YÜKSEK'
Kanser tedavisinde 3 yöntemin sıklıkla kullanıldığını ve bunların da dezavantajları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bıyıklıoğlu, "Kansere karşı bilinen 3 tedavi yöntemi var; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Bunların avantajı olduğu kadar çok fazla yan etkileri var. Hastaları bir yandan iyileştirirken diğer hücrelere zarar vererek farklı sıkıntılar yaratabiliyor. Sentezleri gerçekleştirilen ve patentleri alınan bu bileşiklerimizin hem kemoterapi hem de kanser tedavi yöntemlerine alternatif olarak dünyada kullanılan, daha az yan etkili bir yöntem olan fotodinamik terapi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. İlaca dönüşme ihtimali uzun bir süreçte olacak ama bunlar elimizde ciddi bir bulgu olarak duruyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz olumlu sonuçlar alıp, ülke ekonomisine katkıda bulunmak. İlgili kuruluşlardan destek bekliyoruz" dedi.
'GÜÇLÜ BİR POTANSİYEL YAKALADIK'
Doç. Dr. Burak Barut da "Çalışmanın sonuçlarına göre gelecekte 4 tür kansere karşı ilaç olabilecek güçlü bir potansiyel yakaladık. Hücre hatlarında çalışıp, bunu ortaya koyduk. Kanserli dokuya zarar verip, sağlıklı hücreleri etkilememesi önemli bir bulgu. Hayvan deneylerinde de aynı başarıyı yakaladıktan sonra ilaç olma durumunu net şekilde söyleyebiliriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-09 10:40:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat ...
Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti
Trabzonspor, Antalya´ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Antalya´ya gitti
Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 kişi ...
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 13. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 13. randevuda
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
(Görüntülü)TRABZON&#039;DA KATLI OTOPARKA TÜNELLİ BAĞLANTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TRABZON'DA KATLI OTOPARKA TÜNELLİ ...
Trabzon'da katlı otoparka tünelli bağlantı
YEREL HABERLER Trabzon'da katlı otoparka tünelli bağlantı
Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını ...
"Trabzon Basın Tarihi Müzesi" açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER "Trabzon Basın Tarihi Müzesi" açılış için gün sayıyor
Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu
YEREL HABERLER Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu
Trabzonspor'da gözler suskun golcülerde
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gözler suskun golcülerde
Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.