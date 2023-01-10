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En acı fotoğraf

DHA

En acı fotoğraf


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)KIRŞEHİR'de 10 aracın karıştığı zincirleme kazada annesi Sündüs Yamak (64) ile hayatını kaybeden Görkem Yamak'ın (29) kendi nişan töreninden dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı. Trabzonlu anne ve oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı.
Kaza, 7 Ocak sabahı KırşehirKırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde meydana geldi. Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı. Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada 3 çocuk annesi Sündüs Yamak, oğlu Görkem Yamak ile Salih Üstündağ (61) hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Mehmet Duman ise tutuklandı.
NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ
Bilgisayar mühendisi Görkem Yamak'ın, annesi Sündüs Yamak ile Niğde'de yapılan kendi nişan töreninden dönüş yolunda kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yan yana toprağa verilen anne ile oğlundan geri kazadan 1 gün önceki nişanda çekilen fotoğraf kaldı. Fotoğrafta Sündüz Yamak, eşi Şeref Yamak ile oğulları Görkem Yamak ve onun nişanlısı Gülay Polat yer aldı.
Öte yandan otomobildeki Sündüs Yamak'ın eşi Şeref Yamak ile Görkem Yamak'ın ikizi Gökhan Yamak'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
'ANNENİ AL, GÜVENLİ YERE GETİR' DEMİŞ
Görkem Yamak´ın amcası Şaban Yamak, "Ağabeyim ve yengem, oğulları ile Niğde'ye kız istemeye gitti. Dönüşte sabah İstanbul'a doğru yola çıktılar. Yolda kaza varmış. Bizimkiler de sisten dolayı yavaş gidiyorlarmış ama yolda buzlanma varmış. Önlerinde olan araca çarpmışlar. Bizimkiler yaralanmış, araçta hasar almış. Ağabeyim araçta sıkışmış. Nişanladıkları oğlu Görkem'e kaza sonrası ağabeyim, 'Anneni araçtan al, indir, güvenli bir yere getir' demiş. Görkem, annesini yol kenarına getirirken buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve oğluna çarpmış. Onlar, orada hayatlarını kaybetmişler" dedi.
'BU ACININ TARİFİ YOK'
Görkem Yamak´ın babaannesi Fatma Yamak ise "Bizimkiler kız istediler, nişan yaptılar ve sonra İstanbul'a yola çıktılar. Yolda başlarına böyle bir kaza gelmiş. Hem gelinimi hem de torunumu o kazada kaybettim. Allah, kimsenin başına vermesin. İçimiz yandı. Gelinim daha köye yeni ev yaptırmıştı. O evden bile hevesini alamadı. Oğlumun aklı başında değil. Daha oğlunun, karısının öldüğünden haberi yok. Bunları duyduğunda ne olacak? Bu acının tarifi yok" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Beşikdüzü Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2023-01-10 09:24:59

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