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Trabzonspor´da büyük sancı

DHA

Trabzonspor´da büyük sancı


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig´in ilk yarısında istediği ivmeyi yakalayamayan Trabzonspor´da, deplasmanda üst üste alınan farklı mağlubiyetler kriz boyutuna ulaştı. Ligin 18'nci hafta müsabakası 5-0´lık Corendon Alanyaspor hezimeti sonrası teknik direktör Abdullah Avcı´nın sözleri `istifa sinyali´ olarak yorumlandı.
2021-22 sezonunu rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda yarıştığı her kulvarda hüsran tablosu yaşıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi´nden elenerek yoluna Konferans Ligi´nde devam eden bordo-mavililer, Süper Lig´de de dalgalı bir tablo çiziyor. İç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi bulunan, deplasmanda ise 100 gündür kazanamayan ve son olarak Corendon Alanyaspor´a 5-0´lık tarihi bir yenilgi yaşayan bordomavililer sancılı bir süreçten geçiyor.
AVERAJI SIFIRLADI
Süper Lig´de geçtiğimiz sezonda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 42 puanla zirvede yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 29 puanla 6´ncı sırada yer alıyor. Geride kalan sezonda 17 maçta 34 gol atan ve kalesinde 13 gol gören bordo mavililer bu sezon ise 17 maçta 25 gol atarak kalesinde gördüğü 25 golle averajı sıfırladı.
GEÇEN SEZONUN TOPLAM MAĞLUBİYETİNİ DE GEÇTİ
Deplasmanda son olarak 8´inci haftada oynanan Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galibiyet alan bordo mavililerin, deplasmanda zafer hasreti 100 günü geçti. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı 6 deplasman maçının 4´ünü kaybeden ve kalesinde 21 gol gören Trabzonspor, geçen sezonun tamamında dış sahada 3 mağlubiyet almış ve kalesinde toplam 19 gol görmüştü.
TARAFTARDAN KADRO TERCİHİ TEPKİSİ
Bu sezon resmi maçlardaki tüm yenilgilerini dış sahada alan Trabzonspor, yine bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde 3 gol gördü. İlk yarıdaki kötü gidişatı durdurmak isteyen Abdullah Avcı´nın ikinci yarıdaki oyuncu değişikliği hamleleri de yenilgiyi önleyemedi. Teknik adamın `her oyuncuyu kendi mevkiinde oynatacağız´ sözlerini hatırlatan taraftarlar, Marc Bartra´nın kulübede bekletilip yerine Gbamin´in oynatılmasını eleştirdi.
AVCI´DAN İSTİFA SİNYALİ
Şampiyonluk hayalinden uzak bir tablo çizen takımdaki en farklı yenilgisini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı´nın maç sonundaki "26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı durum sağlıklı değil. Hastalıklı bir durum var, birçok şeyi ekip olarak deniyoruz. Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum" sözleri istifa sinyali olarak değerlendirildi. Takımın kötü gidişatından dolayı mutsuz olan Avcı´nın istifasını sunması halinde kararı Trabzonspor yönetim kurulu gelecekle ilgili değerlendirme yaparak karar verecek.
YEREL BASINDA TEPKİ MANŞETLERİ
Öte yandan kennteki yerel yayın yapan gazeteler ise Trabzonspor´un ağır Alanyaspor mağlubiyetini gazete sayfalarına taşıdı. Yerel basın hezimetin faturasını takıma ve teknik adama keserken, Alanyaspor yenilgisini ve takımdaki kötü gidişatı `utanç tablosu´ ve `yüzümüzü kızarttınız´ başlıklarıyla okurlarına sundu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-10 11:55:54

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