Trabzonspor´da moralsiz idman

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da moralsiz idman

DHA

Trabzonspor´da moralsiz idman


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşısında 5-0´lık ağır bir yenilgi yaşayan bordo-mavililer, 4 gün sonra sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 17.00´de toplanan bordo-mavili oyuncuların Alanyaspor yenilgisi sebebiyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi.
Maç sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı´nın istifa sinyali vermesinin de etkisiyle moralsiz geçen idmanda dün akşam sahada çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5´e 2 çalışma yaptı. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-10 21:21:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları ...
(Görüntülü) DOĞU KARADENİZ&#039;İN İLK BASIN TARİHİ MÜZESİ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞU KARADENİZ'İN İLK BASIN TARİHİ ...
Trabzon'da cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da cezaevi kütüphaneleri için kitap bağışı ...
Trabzon'da yeni otogarın açılışı mayıs ayında yapılacak
YEREL HABERLER Trabzon'da yeni otogarın açılışı mayıs ayında ...
Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 ...
Trabzon Basın Tarihi Müzesi açıldı
YEREL HABERLER Trabzon Basın Tarihi Müzesi açıldı
Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da hamsinin kilogramı 35-50 liradan satılıyor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, basın ...
Sümela Manastırı, Trabzon'a gelenlerin rotasında ilk sırada yer alıyor
YEREL HABERLER Sümela Manastırı, Trabzon'a gelenlerin rotasında ilk ...
Trabzonspor´da büyük sancı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da büyük sancı
DKİB, Türk ve Pakistanlı iş insanlarını Karaçi'de bir araya getirecek
YEREL HABERLER DKİB, Türk ve Pakistanlı iş insanlarını Karaçi'de bir ...
Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar
YEREL HABERLER Bir haftalık kuzuya evlerinde bakıyorlar
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Abdullah Avcı ile en kötü dönemini ...
(Görüntülü) EN ACI FOTOĞRAF
YEREL HABERLER (Görüntülü) EN ACI FOTOĞRAF
En acı fotoğraf
YEREL HABERLER En acı fotoğraf
(Görüntülü) FINDIK ÇUVALLARINA TAŞ KOYUP, ALICIYI 1420 TL ZARARA UĞRATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) FINDIK ÇUVALLARINA TAŞ KOYUP, ALICIYI ...
Fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara uğrattı
YEREL HABERLER Fındık çuvallarına taş koyup, alıcıyı 1420 TL zarara ...
Trabzonlu tüccarın satın aldığı fındık çuvallarından 28 kilogramlık iki taş çıktı
YEREL HABERLER Trabzonlu tüccarın satın aldığı fındık çuvallarından ...
Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Trabzon'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü
Trabzon'da öğrenciler orman ekosistemini okulunda öğreniyor
YEREL HABERLER Trabzon'da öğrenciler orman ekosistemini okulunda ...
Babasından öğrendiği biniciliği 20 yıl sonra mesleğe dönüştürdü
YEREL HABERLER Babasından öğrendiği biniciliği 20 yıl sonra mesleğe ...
(Görüntülü)4 KANSER TÜRÜ İLE SAVAŞACAK 2 AYRI BİLEŞİK ELDE EDİLİP, PATENTİ ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)4 KANSER TÜRÜ İLE SAVAŞACAK 2 AYRI BİLEŞİK ...
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
4 kanser türü ile savaşacak 2 ayrı bileşik elde edip, patentini aldılar
YEREL HABERLER 4 kanser türü ile savaşacak 2 ayrı bileşik elde edip, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.