Trabzonspor´da moralsiz idman

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig´in 18´inci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor karşısında 5-0´lık ağır bir yenilgi yaşayan bordo-mavililer, 4 gün sonra sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 17.00´de toplanan bordo-mavili oyuncuların Alanyaspor yenilgisi sebebiyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Maç sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı´nın istifa sinyali vermesinin de etkisiyle moralsiz geçen idmanda dün akşam sahada çıkan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. İdmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5´e 2 çalışma yaptı. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, Başakşehir maçı hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-10 21:21:38



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