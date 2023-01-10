Trabzonspor'da Kouassi'nin sözleşmesi feshedildi

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'un Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük´e kiraladığı oyuncu Jean Evrard Kouassi'nin sözleşmesi feshedildi.

Bordo mavili takıma geçen sezon transfer edilen ve istenilen verim alınamadığı için Fatih Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi ile yollar ayrıldı. Devre arasında futbolcu maliyetlerini düşürmek isteyen bordo mavili kulüp, Kouassi ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi. (DHA)(FOTOĞRAF)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-10 23:19:50



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