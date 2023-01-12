Kış sezonunda Trabzon'a ilk kez kruvaziyer geldi



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da, 5 yıl aradan sonra yaz döneminde yeniden başlayan kruvaziyer turları, kış sezonunda da sürüyor. 505 yolcusuyla limana yanaşan gemi, hem yeni yıl hem de kış sezonunda ilk kruvaziyeri olma özelliği taşıyor.

Trabzon Limanı'na 5 yıl aranın ardından 2022 yaz döneminde yeniden başlayan kruvaziyer turları kış döneminde de devam ediyor. Rusya´nın Soçi kentinden kalkan 'Astoria Grande' adlı 195 metre uzunluğundaki geminin Karadeniz'e başlayan seferleri sürüyor. Sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na 505 yolcusu ile yanaşan gemi, 2023 yılının ve kış sezonunun ilk kruvaziyer gemisi olma özelliği taşıyor. Çiçekler ve folklor ekibiyle karşılanan Rus turistler, Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulabilecek. Yaz döneminde 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turisti ağırlayan Trabzon´a, kış döneminde de Astoria Grande isimli geminin seferlerini devam ettirmesi planlanıyor.

`İLK KEZ KIŞIN BİR KURVAZİYERİ AĞIRLAYACAĞIZ´

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, kruvaziyerin kış aylarında da seferlerine devam edeceğini söyleyerek "Uzun yıllardır Trabzon Limanı´ndayım. İlk kez kış mevsiminde bir kurvaziyer gemiyi ağırlayacağız limanımızda. Bu Trabzon şehrimize önemli bir değerlendirme olacaktır. 505 yolcuyla beraber şu anda limanımızda. Ünye Limanı´nda da yeni bir sefer başlatıldı. Orası da destinasyona dair edildi. İkinci seferinden sonra Ünye´den Trabzon´a geldi. Bu kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Astoria Grande gemisi kış aylarında da kruvazör seferlerini sürdürecektir. Karadeniz içerisinde ring yapmakta. Gerçekten ultra lüks bir gemi. Yani tam seyahat edilebilecek mükemmeliyette, tabii gemi Rus turizmine de dışa açılımda önemli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

`12 AY TURİZM, HER MEVSİM TURİZM´

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise kış aylarında gelen kruvaziyer geminin turizmde Trabzon´un çok iyi rakamlara ulaşacağının göstergesi olduğunu söyleyerek "Trabzon bildiğiniz gibi tarihi, kültür anlamında zengin, sanatı, sporu olan marka şehirlerimizden bir tanesi. Hatırlarsanız bu sezon ağustos ayında 5 yıl aranın ardından ilk kruvaziyer gemimizi limanımızda ağırladık. 2023 yılının ilk kruvaziyer gemi limanımızda ve ilk defa kış ayında bir kruvaziyer gemi limana geldi. Bu turizmde çok güzel rakamlara ulaşacağımızın işaretidir. Bakanlığımız ve valiliğimizin koordinesinde Trabzon´da amacımız `12 ay turizm, her mevsim turizm´ sloganımız. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-01-12 11:45:34



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