Trabzon'da geleneksel 'Kalandar' şenliği

Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde, Rumi takvime göre, yeni yılın ilk ayının adı olan 'Kalandar' için şenlik düzenlendi. 'Kalandar' şenliğinde, geleneğe özgü kıyafetler giyen köylüler, maniler okuyup, evleri gezerek horon oynadı.

Trabzon ve çevresinde, Rumi takvime göre, yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için etkinlik yapıldı. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gece bölgede çok sayıda köyde yaşatılan 'Kalandar' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Sürmene ilçesi Aksu ve Muratlı mahallelerinde köy meydanında düzenlenen şenlikte, 'Kalandar' geleneğine özgü, ana karakter 'Karakoncolos' ve kadın kıyafeti giyen kişiler yer aldı. Davul ve zurnayla horon oynayıp, gezen kostümlü kişiler, ev sahiplerine maniler okuyarak yiyecek istedi.

Gecede 'Karakoncolos' kostümü giyen Uğurcan Atalı, 'Kalandar' etkinliğini her yıl sürdürdüklerini söyleyerek, "Köyün gençleri olarak büyüklerimizden görüp yaşatmaya çalıştığımız bir etkinlik. İleride festival haline getirmeyi düşünüyoruz. Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Yeni nesillerin unutmaması gerekiyor. Bunu yaşatmak bizim elimizde. İzmir, İstanbul, Samsun Ankara, Adıyaman'dan buraya gelip katılanlar oldu" dedi.

Aksu köyünde yaşayan Gülhanım Atalı da "Eskiden her şey yoktu. Fındık, mısır, ceviz gibi şeyler verilirdi. Şimdi baklava, pasta gibi elimizde olan yiyecekleri veriyoruz. 'Karakoncolos' denilen dedenin karısını kaçırıp saklamaya çalışırlardı, dede de onu döverdi. Evleri gezer horon oynarlar, köy odasında oturup yemek yer, eğlenirler. Köyümüzde bunu geleneksel olarak her yıl yapıyor. Devam etmesini diliyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2023-01-14 11:06:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.