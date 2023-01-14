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Trabzonspor'da Peres ve Bakasetas Başakşehir galibiyetini değerlendirdi

DHA

Trabzonspor'da Peres ve Bakasetas Başakşehir galibiyetini değerlendirdi


Fatih TURAN Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Bruno Peres ve Anastasios Bakasetas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek olmak için evine gittiklerini söyleyen Anastasios Bakasetas, "Dünyanın bütün takımlarında liderlik unsuru vardır. Bizim takımımızda liderlik olgusu var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kaptanımız ve geri kalan oyuncularımız var. Takımın ben birinci kaptanı olmadığım durumlarda asla karar alabilecek birisi değilim. Dünyanın bütün takımlarında da işleyiş bu şekilde olmak zorundadır. Uğurcan ve Abdulkadir bana geldiler onlarla birlikte konuştuk. Tabi ki takım için daha iyi neleri yapabiliriz, neleri yapmamız gerekir hoca hakkında da durumu görüştük. Hocamızı kesinlikle ne olursa olsun desteklememiz gerektiğini bana anlattılar. Özellikle oynadığımız son maçtaki yediğimiz 5 golün sorumlusu tabi ki de hocamız değildi. Tabi ki ben de onlarla aynı fikirdeydim. Çünkü ben buraya geldiğimde çok sıcak bir karşılama gördüm. Benim hem iyi günümde hem de kötü günümde beni kabul ettiler. Hep beraber iyi bir duruş gösterdik. Herkese çok saygı duyuyorlar. Hocamıza destek olmamız gerektiğini ben de düşünüyordum. Antrenman sonrası hocamızı aradık, görüşmek istedik. Evinde olduğunu müsait olduğunu söyledi. Beraber gitmek için kaptanlarımızı aradım. Hocamızın yanına giderek ona destek olduk" diye konuştu.
"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"
Başakşehir karşılaşmasını da değerlendiren Bakasetas, "En son Alanyaspor karşısında aldığımız utanç verici mağlubiyet sonrası bu tip maçlarda kazanabilmek bizim adımıza çok önemliydi. İyi bir futbol ortaya koyduğumuz için mutluyum. Gol yemeden kazandığımız için de mutluyum" şeklinde konuştu.PERES: TAKIM OLARAK İYİ BİR DURUŞ GÖSTERDİK
3 puana ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Peres, "İyi bir maç oldu, hak ettiğimiz 3 puanı aldık, buna ihtiyacımız vardı. Takım olarak iyi bir duruş gösterdik. Kazanabilmek, yola devam edebilmek önemliydi; biz de bunu başardık. Bugün çok mutlu olduk. Resmi maçlar, idmandan hazırlık maçlarından her zaman farklıdır. Oynayış tarzınız da değişir, takım arkadaşlarımla birkaç aydır idman yapma fırsatım oldu. Birbirimizi oynayarak ve daha iyi tanıyarak, birbirimiz için daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Önemli olan şey kazanabilmekti, bunu başardık" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Anastasios Bakasetas'ın açıklamaları
Bruno Peres'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN Selçuk BAŞAR
2023-01-14 23:02:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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