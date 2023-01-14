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Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Başakşehir maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Hiçbir zaman vazgeçmede yollarına en iyi şekilde devam etmek istediklerini dile getiren Abdullah Avcı, "Maçın ilk yarısında akan oyunda ve kale atışlarında baskı planlarımız son derece sağlıklı 45 dakika sürdü. Bunları çok doğru uyguladık. Yeri geldiğinde stoperlerin bir tanesini feda ettik. Akan ve duran oyunda 7 kişiyle baskı yaptık. Belki başka pozisyonda gol yakalayabilirdik ama Bakasetas'ın attığı golle öne geçip devreyi sağlıklı biçimde bitirdik. İlk yarı itibariyle bir şey vermedik. İkinci yarına başlarken 2 buçuk bölgede kompakt şekilde kalmak istedik. İkinci golü bulup daha farklı kazanabilmek için bu planı yapmıştık. Rakibimiz bu ligin en iyi organize olan takımı ve topa sahip olarak üstümüze geldiler. Bazen kestik, bazen direkt oyun oynadık. Rakibe pek bir şey vermedik. iniş çıkışların olduğu bir süreçte kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Trabzonspor, biz hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Başakşehir de biz de sezon başından itibaren 28 resmi müsabaka oynayan takımlarız. Diğerlerinden 2 kat fazla, bu kolay bir süreç değil. Başarılar diliyorum. Oyuncularım bu süreçte hem savunma hem hücumda yaptıkları fedakarlık ve geçişlerdeki yardımlaşmaları ve kazandıkları için tebrik ediyorum" diye konuştu.
"TRABZONSPOR TARAFTARINA HER ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"
Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Avcı, "Bizim transfere zaman zaman ihtiyacımız var ama Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var. Bugün gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu desteği bizden esirgemesinler" şeklinde konuştu.
"TRABZONSPOR RUHU BU KADAR KOLAY TESLİM OLMAZ"
Alanyaspor ve Fatih Karagümrük yenilgilerindeki oyunun kendisini çok yorduğunu açıklayan Avcı, "26 aydır Trabzonspor, ligin en fazla puan ve en fazla kupa alan takımı. Futbolun içinde iniş çıkışların olduğu süreçler de yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran, değerlendirme durumu oluşturan 2 müsabaka oldu, Fatih Karagümrük ve Alanya maçıydı. Alanya maçı başlıyor, 7 buçuk dakikada 3 net pozisyon yakalıyoruz. Golden sonra kırılıyor, çabuk teslim oluyoruz. Trabzonspor ruhu bu kadar kolay teslim olmaz" ifadelerini kullandı.
"BEN BURANIN CEO'SU DEĞİLİM"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'a verdikleri destek için teşekkür eden Avcı, kulübün içerisinden teknik bilgi sızdırılmasından duyduğu rahatsızlığı şöyle anlattı:
"Oyuncuların geri dönüşleri, taraftarımız, sokaktaki insanlar, gösterdikleri teveccüh ve saygı beni son derece mutlu etti. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeden de devam edeceğim ama bazı hassasiyetlerim de var. Geldiğimiz günden bugüne kadar hem yarışırken hem geliştirirken kulübün her şeyiyle uğraşmak istemiyorum. Altyapı ve yukarıyla organizasyon yapmaya çalışıyorum. Ben buranın CEO'su değilim, teknik direktörüyüm ama gördüğüm bir şeyi de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bunu geliştirip yarıştırmaya çalışırken hassasiyetlerim var."
"TAKTİK ÇALIŞMAYI SOSYAL MEDYADA GÖRÜYORUM"
Karşılaşma öncesi taktik çalışmalarının ve antrenman detaylarının dışarıya sızdırılmasına tepki gösteren Avcı, "2 hafta önce Giresunspor maçı için taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum, belki rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam bir bakıyorum sosyal medyada. Dün bir şey denemedim, karıştırdım, o da sosyal medyada. Bunu içeriden kim veriyor? Takip ediyorum, bulacağım, biliyorum da. Trabzonspor büyük bir kulüptür ve herkes paçasına yapışamaz. Trabzonspor için hizmet vardır, buna profesyoneller de dahil. Basın yok, kimse yok, antrenman yapıyoruz, akşam çıkıyor. Siz Trabzonspor'a mı, rakiplere mi çalışıyorsunuz? İş mi yapacaklar, ilişki mi kuracaklar? İlişkide kirli bilgi mi veriyorsunuz, menfaat doğrultusunda mı bilgi veriyorsunuz? Bu takım 26 ayda 3 kupa kazandı. Olumsuzluklar olabilir ama neden içinizdeki şeyleri ortaya çıkartıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Hizmet edilecek tek bir yer var o da Trabzonspor. Hepimiz bir gün buradan gideceğiz. Bugün buradan giderken Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı gibi iz bırakmak istiyorum demiştim. Hassasiyetim onun için çok fazla. Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Böyle durumlarda yollar ayrılır. Böyle bir yarayı pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor" dedi.
"MAREK, BARTRA'NIN DURUMU OLUNCA OYUNA GİREMEDİ"
Marek Hamsik'in az süre alması ve takımdan ayrılacağına yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "Marek'le dün bire bir görüştüm, takım üzerinden fikir alışverişi yaptık. Marek'in geleceğiyle ilgili durumları da görüştük. Kendisinden kulüp olarak faydalanabilir miyiz, oynamaya devam edecek mi, bırakacak mı, kalıp antrenör mü olacak? Bugün oyuna girecekti ama Bartra'nın genel bir durumu olunca giremedi. Bu sadece oyunla ilgili tasarruf. Marek örnek, oyun planı ve aksiyonların içinde zaman zaman değerlendirdiğimiz bir oyuncu" diye konuştu.
"BU SENE REKABET DAHA YÜKSEK OLACAK"
Ligin ilk yarısını ve rakiplerin durumu değerlendiren Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:
"Galatasaray son yakaladığı ivmeyle beraber bizim geçen sene yakaladığımız gibi bir pozisyon aldı. Bunun içinde iniş çıkış, kırılmalar olacak. Büyük takımların hepsi yarışın içerisinde, oyuncu kalitesi yüksek. Konyaspor istikrarlı gidiyor, Kayserispor önemli işler yapıyor. Genç teknik direktörler oyun kalitesini ligimizde artırıyorlar. Geçen seneye göre bu sene kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacak gibi geliyor."
BELÖZOĞLU: KAYBETMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ
Ligi ilk 3 içinde bitirmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Konferans Ligi'nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu, "Bizim adımıza sonu itibariyle üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı çok bizim istediğimiz gibi değildi. Oyunun belirli bölümlerinde oyuna dahil olduk. Özellikle futbolcu arkadaşlarımın oyunun ikinci yarıda gösterdikleri oyuna bağlılıkları ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama sonuç itibariyle futbolda bunlar var. Önümüzde daha çok maçımız var ve bu ligin en kötü ilk 3'ünde kalmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Konferans Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gitmek var" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2023-01-14 23:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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