Gürcistanlı, otomobilinde öldürüldü

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Fatih TURAN/YOMRA(Trabzon),(DHA)TRABZON'un Yomra ilçesinde, Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze (65), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti, kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir siteye 61 VN 966 plakalı otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheliler R.N. ile N.M. ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. Olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Yomra Fatih TURAN

2023-01-15 16:20:49



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