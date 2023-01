60 tonluk kaya tehdidi altındaki 19 eve yıkım kararı

Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, Kaymaklı Mahallesi'nde 14 yıl önce 2 kişinin ölümü üzerine 'afet bölgesi' ilan edilip, 6 yıl önce kira desteğiyle tahliye edilen ve artan kira bedelini öne süren ailelerin, yamaçta düşme riski olan 60 tonluk kaya tehdidine rağmen, yeniden yaşam sürmeye başladığı 19 ev için yıkım kararı alındı. Elektrik ve su hizmetinin kesileceği bölgede yıkım tebligatı ulaştırılan ailelere, yine kira desteği verilecek.

Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkisinde, 21 Kasım 2009'da, toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan (58) ve eşi Ayşe (55) Kurt hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu. Kaya düşmelerinin sürdüğü alan, 2013'te `afet bölgesi´ ilan edildi. Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri hasar gördü. Heyelan sonucu Deliklitaş mevkisinde yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 19 ev, tahliye edildi. Tahliye edilen ailelere, kira desteği verildi. Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.

Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen teknik inceleme çalışmaları sonrası bazı ailelerin kaya tehdidine karşın yaşamını sürdürdüğü 19 ev için yıkım kararı alındı. Elektrik ve su hizmetlerinin kesileceği bölgede 19 evin 5'inde kiracıların kaldığı ve yıkım tebligatları ulaştırılan ailelere, yeniden kira desteği verileceği belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce gönderilen tebligatlarda, "Söz konusu taşınmazının ivedi boşaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde meydana gelebilecek zarar veya zararlardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır" denildi.

`KORKUMUZ YOK, ÇIKMAK İSTEMİYORUZ'

Yıkım kararı verilen evde oturan Güler Mazlum, "Yollanan tebligatlar elimize ulaştı ama biz evimizi terk etmek istemiyoruz. Hayat pahalılığı fazla. Bize 6 ay kira yardımı yapacaklarını söylüyorlar ama daha sonra biz ne yapacağız. Benim 3 çocuğum var, okuyor. Oturduğum evin taş tehlikesi de yok. Taş bizden çok ötede kalıyor. Korkumuz yok, çıkmak istemiyoruz. Gidecek yerimiz yok. Eşimin belirli bir işi bile yok. Ben kaynatamın evine sığınmış bir şekilde yaşıyorum. Çocuklarım bazen okula aç susuz gitmek zorunda kalıyor. Hiçbir şekilde burayı terk edemeyiz. Bizim taşla sıkıntımız yok" diye konuştu.

`KAYA HER AN YAMAÇTAN KOPABİLİR´

Yamaçta tehlike oluşturan kayanın bulunduğu arsanın sahibi Haydar Usta da "Kaya burada risk oluşturuyor. Evlerin hepsi kaya tehdidi altında. Devletin yazdığı ve evlere yolladığı tebligatlar var. Yıkım kararı alınmış. Burada kalan çok az sayıda hane var. Onları da kaymakamlık ve valilikten çağırarak kira yardımı ve mağdur olmamaları açısından yardımlar yapılacağı söylendi. Yine de kimse çıkmak istemiyor ama önümüz kış. Kayanın durumu malum; her an yamaçtan kopabilir. İnsanlar çıkmadan da kayaya işlem yapamıyorlar. Bekliyoruz yıllardır. Çocuklar kayaların altındaki evlerin üzerinde oynamaya devam ediyorlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-01-16 09:39:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.