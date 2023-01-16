Gürcistanlı çete lideri, mafya hesaplaşmasında öldürülmüş



Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, silahlı saldırıda bulunulan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65), ülkesinde `Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu ve mafya hesaplaşması nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 Rus şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki siteye 61 VN 966 plakalı otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen yabancı plakalı diğer otomobilden inen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, siteye geldikleri araçtaki kişi ile olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan Rusya uyruklu N.M. ve R.M. ise polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇETE LİDERİYMİŞ

N.M. ve R.M., ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de cinayete ilişkin kapsamlı inceleme başlattı. Silahlı saldırıda öldürülen Gürcistanlı Lordkipanidze'nin, ülkesinde `Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu, çeşitli organize suç şebekelerine de liderlik ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan Revaz Lordkipanidze'ye silahlı saldırının nedeninin, Gürcistan ve Bulgaristan'daki mafya hesaplaşması olduğu, şüphelilerin ise olayı günler öncesinden planlayarak, saldırı öncesi Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Başka ülkelerde çeşitli organize gruplara liderlik edip, 'soygun' ve 'uyuşturucu' suçlarından 15 yıldan fazla cezaevinde tutuklu kaldığı da belirtilen Lordkipanidze'nin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2023-01-16 17:11:16



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