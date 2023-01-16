Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor´da



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Yusuf Erdoğan´ın Adana Demirspor´a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında Kasımpaşa´dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan´ın sözleşmesini feshederek Adana Demirspor´a transferi konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Trabzonspor´dan Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 2025 yılına kadar olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Adana Demirspor şarta bağlı bonus olarak Trabzonspor´a 100 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Ayrıca, Yusuf Erdoğan´ın sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde, Akdeniz ekibinin elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50´si Trabzonspor´a ödenecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2023-01-16 20:30:51



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